La senadora Xóchitl Gálvez aseguró que, llegado el momento, una vez que sea declarada ganadora de la contienda interna del Frente Amplio por México, “por supuesto” que buscará a Movimiento Ciudadano (MC) para que se sume a la alianza opositora y apoye su candidatura presidencial, pues “lo que nos une es mucho más que nuestras diferencias”.

En conferencia de prensa en Jalisco, la legisladora blanquiazul se negó a opinar sobre las diferencias entre el líder del partido naranja Dante Delgado, y el coordinador emecista en el Senado, Clemente Castañeda.

Cuestionada si va a reunirse con los dos agentes de ese partido para pedirles su respaldo, aclaró que en estos momentos “no puedo en calidad de nada acercarme a MC”, aunque señaló que sí le hará una llamada al gobernador Enrique Alfaro, aprovechando su visita a Guadalajara.

“Yo sí me veo con MC, pero hay que darle tiempo, primero a que yo sea realmente la coordinadora (…) Llegado el momento, no solo sumar el liderazgo de Enrique Alfaro, sumar el liderazgo de Luis Donaldo Colosio, de Dante Delgado, de Paty Mercado, de Noé (Castañón), de tantos y tantos personajes, de Verónica Delgadillo, a la que le tengo un enorme respeto por su lucha por el medio ambiente, o sea a mí claro que me gustaría que MC fuera parte de este Frente Amplio por México”, enfatizó.

Xóchitl Gálvez señaló que MC debe estar preocupado por lo que está pasando en el país, por lo que ve posibilidades de que se sumen a la alianza opositora. “Entonces, esperemos, ya falta menos, faltan 10-12 días para tener una resolución final de este Frente y entonces si entraré en contacto abierto y público para buscar a MC”, adelantó.



apr