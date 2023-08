El Frente Amplio por México invitó a Silvano Aureoles a integrarse a la construcción de su proyecto de nación como "Coordinador de las mesas de expertos en materia del campo y desarrollo rural".

La invitación le fue realizada la tarde de este martes en León, Guanajuato, previo al inicio del cuarto foro regional.

El perredista, quien quedó fuera de la contienda interna por no alcanzar las 150 mil firmas en la etapa de recolección de simpatías, se reunió con Jesús Zambrano, Alejandro Moreno, y Marko Cortés, quienes le pidieron integrarse al equipo por su formación de ingeniero agrónomo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Aureoles Conejo detalló que aceptó la propuesta para "contribuir en la Constitución de un mejor país".

Lee también Santiago Creel se baja de la contienda presidencial; declina a favor de Xóchitl Gálvez

"Me senté esta tarde con los tres presidentes, me hicieron esta invitación para construir en la integración de una propuesta integral que será parte de la plataforma programática del Frente Amplio Por México, estaré coordinando las mesas de trabajo en materia del campo, lo que tiene que ver con el desarrollo rural, en lo que tiene que ver con el desarrollo forestal, y por qué no también expresar algunas ideas en materia de desarrollo social ligado al tema de reconstrucción del tejido social, para evitar que nuestro país se convierta en un narcoestado", declaró.

Al ser cuestionado sobre el tema, Jesus Zambrano, dijo que tras reunirse con el Comité Organizador y recibir la explicación de por qué no pasó a la próxima etapa, Silvano determinó seguir caminando con el frente: "no satisfizo en su totalidad a nuestros dos aspirantes, pero aquí está Silvano, la presencia física de Silvano en este foro de Guanajuato subraya su decisión de caminar con el Frente".

Lee también Creel acepta invitación de Xóchitl Gálvez para coordinar su eventual campaña presidencial

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

asf/rcr