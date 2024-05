San Pedro Garza García, NL.— Con lágrimas de sus deudos fueron recibidos para su funeral los cuerpos de Alejandro Gámez Sandoval y José Jesús Torres Solís, padre e hijastro, que forman parte del saldo trágico del desplome del escenario en un mitin en San Pedro Garza García, en el que participaba el candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez.

El hombre de 48 años y el menor de 11 murieron en el Campo de Beisbol El Obispo tras la caída de la estructura del escenario, lo que si bien no les quitó la vida de inmediato, provocó lesiones de gravedad que no les permitieron recibir atención médica oportuna para salvarse.

“Estamos muy tristes por las dos pérdidas. Estoy destrozada por la pérdida de mi papá. Voy a tranquilizarme para sobrellevar todo este día, ya mañana se les va a dar sepultura y pues para adelante… Mi papá fue a divertirse, a bailar con el Bronco porque le gustaba mucho bailar, era alegre, risueño y a él no le gustaba vernos llorar; vamos a ser como él, lo más fuertes posible para darle esa tranquilidad a donde sea que esté. Ya no podemos regresar el tiempo y decirle que no vaya”, dijo Alejandra Gámez Escalera en entrevista con EL UNIVERSAL.

Sin la fuerza para mantener una conversación por su profunda tristeza, la hija de Alejandro Gámez, quien perdió la vida por un fuerte golpe en la cabeza, agradeció el pésame y condolencias de quienes en punto de las nueve de la mañana llegaron a las Capillas Marianas para despedir a su padre.

Al velatorio también acudió Miguel Treviño de Hoyos, alcalde de San Pedro Garza García, quien de rodillas dio su pésame a María de Luz Solís, actual pareja de Alejandro y madre de Jesús.

Ella fue atendida de manera rápida y aunque estuvo en estado grave, llegó en silla de ruedas, aún con moretones en el rostro y con el pie izquierdo inmovilizado, pues también fue víctima de la caída del templete en el que Lorenia Canavati iba a cerrar su campaña.

“No era algo que nosotros supiéramos que iba a pasar, el clima estaba normal, pero ya no hay marcha atrás y lo único que nos queda es resignarnos. No tenemos la manera de decir: ‘No vayas, aquí quédate’. Mi papá, su hijastro y su pareja fueron a divertirse, a bailar un rato, era muy fan de la música del Bronco y lamentablemente terminó en tragedia”, relató la joven.

A las 10 de la mañana los cuerpos de Alejandro y Jesús fueron llevados al piso 4 de las Capillas Marianas. Roberto, hermano de Alejandra, quien fue el último en verlo con vida pues cuando llegó a El Obispo para buscarlo aún respiraba, miró el féretro y bajó la cabeza para lamentar que su padre estuviera en un ataúd, ya que él sólo quería salir a bailar y divertirse como acostumbraba.

“[Alejandro Gámez] era una pieza clave y el pilar de nuestras vidas. Protección Civil nos llamó para pedirle a mi hermano que se acercara al lugar, pues era uno de los heridos, lo alcanzó a ver con vida, pero falleció llegando al Hospital Universitario”.

De acuerdo con sus hijos, el señor Gámez era un hombre divertido, bailador y comprensivo. Tras separarse de Marylu Escalera, su primera esposa, empezó una relación con María de la Luz Solís, madre de Jesús, también víctima de la tragedia en San Pedro, quien falleció junto a Alejandro en el evento organizado por Movimiento Ciudadano.

Horas después de la visita del alcalde de San Pedro Garza García, Mariana Rodríguez, candidata por la alcaldía de Monterrey, envió coronas de flores y sus condolencias. Igualmente otras figuras políticas del partido naranja en Nuevo León, puesto que en el lugar también estaban los cuerpos de otros fallecidos por el accidente.

“Mañana van a ser sepultados en el mismo lugar para que queden juntos. Ellos sólo buscaban divertirse, pero encontraron la muerte. Fue realmente un acto natural, no planeado, por eso pedimos respeto por quien quiera hacer de la tragedia algo político. Ya es tarde para decir que ojalá no hubieran ido o para pedirle a mi papá que no fuera al evento para que todo esto no hubiera pasado, porque es como una pesadilla, pero no hay nada por hacer, mañana los enterramos; fue un accidente más”, expresó Alejandra.

