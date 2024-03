León.- En un comunicado, el secretario del Comité Estatal de Morena, Jesús Ramírez Garibay, explica que la Comisión Nacional de Elecciones cambió de candidata a la Presidencia Municipal de León porque Bárbara Botello Santibáñez, quien fue designada inicialmente, “omitió informar las sanciones y procedimientos jurídicos que enfrenta derivados de su gestión en cargos públicos”.

En respuesta, por escrito, Bárbara Botello señaló que es falso que la Comisión Nacional de Elecciones resolvió el ajuste de candidata en León expresando algún motivo, la única comunicación oficial que se hizo fue del dominio público y no incluye ninguna causa o motivo. La misma puede ser consultada en la página del partido.

La exalcaldesa de León exhortó a Ramírez Garibay para que aclare si el boletín es de su autoría, o en su caso se deslinde, ya que, con declaraciones suyas emitidas a título personal, el boletín membretado con el logo del partido aparenta manifestar la postura oficial de la Comisión Nacional de Elecciones y del Partido Morena.

“Jesús Ramírez Garibay en caso de reconocer la autoría del Boletín del día de hoy, es falsario y doloso afirmar que presuntamente omití informar sobre sanciones y procedimientos jurídicos que enfrento”, acotó.

Puntualizó que lo que afirma el boletín es una mentira absoluta ya que no tiene ninguna sentencia penal condenatoria. Por lo tanto, no tengo ningún impedimento legal para ejercer mis derechos político-electorales.

“En caso de reconocer la autoría del Boletín. Hago un llamado al C. Jesús Ramírez Garibay, para que mantenga la cordura y deje de emitir declaraciones falsas en nombre del partido Morena. Asimismo, para que deje de usurpar funciones que no le corresponden ya que no es parte de la Comisión Nacional de Elecciones ni es el Presidente del Partido”.

Dijo que en Morena tienen presidenta en funciones, por lo que no puede ni debe actuar en su nombre.

Este jueves por la mañana Morena envió un comunicado y una fotografía de Ramírez Garibay, en el que explica que ante la serie de dudas que surgieron por el cambio de la candidata a la Presidencia Municipal hizo un ajuste tomando en cuenta que no declaró en el registro dichas sanciones.

Les comparto mi postura al respecto del boletín con membrete de MORENA que ha circulado el día de hoy. pic.twitter.com/p6Y2Ffi9dv — Bárbara Botello (@Barbara_Botello) March 14, 2024









afcl/apr