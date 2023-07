Ricardo Monreal, aspirante presidencial de Morena, informó que ha gastado dos millones 250 mil 930.11 pesos, durante los 40 días que lleva el proceso interno para definir al coordinador nacional de la defensa de la transformación.

“Cada uno (de los compañeros) tiene que expresar lo que ha gastado yo no puedo saber que ha gastado los otros tres aspirantes de Morena, esto es lo que yo con facturas, con recibos, llevo hasta ahora, pero yo no he gastado en espectaculares, bardas, lonas, todo eso yo no he gastado, es la campaña más austera, yo ahí ni he gastado ni un solo cinco”, aseguró.

En conferencia de prensa en Zihuatanejo, Guerrero, Monreal detalló que del 19 de junio al 28 de julio de 2023 erogó dos millones 250 mil 930.11 pesos, durante los 40 días que lleva el proceso interno.

Para templetes, sonidos, sillas, carpas y materiales de logística para la realización de sus asambleas informativas, Monreal destinó un millón 997 mil 286.57 pesos y en transporte 88 mil 338.72 pesos.



En este lapso invirtió 37 mil 482.98 pesos en hospedaje; ocho mil 547.18 pesos para el pago de alimentos; 59 mil 335 pesos en vuelos; 20 mil 269 pesos en casetas; y 39 mil 670.66 pesos en gasolina.

De acuerdo con la información, el aspirante presidencial gastó promedio diario de 56 mil 273.25 pesos, esto de los cinco millones de pesos que la dirigencia nacional de Morena le destinó, hasta el momento ha utilizado 45.02 % de los recursos.

NO ME VOY A IR DE MORENA. Ricardo Monreal aseguró que en caso de no quedar seleccionado en la encuesta que definirá el coordinador de la defensa de la transformación no tiene “Plan B” hasta ahora porque está empeñado totalmente en sacar lo mejor del proceso interno ya que está dedicado de tiempo completo.

“Voy a honrar mi palabra, yo firmé y me comprometí a respetar los resultados, voy a mantenerme en Morena, voy a respetar la decisión (…) estoy esperanzado a que en el momento que la gente va ser encuestada pueda reflexionar quien es el mejor, yo no tengo cadáveres en el closet no tengo cuentas pendientes con la ley, es lo que les molesta a mucho”.