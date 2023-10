La Coordinadora Nacional de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, se reunión con Grupo Puebla, organización a la que le explicó el humanismo mexicano y dialogar para encontrar soluciones a problemas globales en materia de medio ambiente, derechos humanos y equidad de género.

La reunión que se llevó a cabo en el Museo Internacional Barroco, en Puebla, la virtual candidata presidencial informó que aprovechó su visita a la entidad para participar y explicar sobre el proceso que está viviendo México.

Agradezco la invitación al IX Encuentro oficial de Grupo de Puebla, que reúne a académicos, intelectuales y líderes progresistas de América Latina para encontrar soluciones a problemas globales en materia de medio ambiente, derechos humanos y equidad de género. pic.twitter.com/5qQh4SH5WX — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) October 1, 2023

"Me invitaron, aproveché que estamos aquí en Puebla, me invitaron a participar, a poder explicar el proceso que está viviendo México, que Mario Delgado los tiene muy bien informados, me invitaron a eso y acepté la invitación", dijo en entrevista con los medios de comunicación.

En la reunión estuvo presente el político chileno Marco Enríquez Ominami, el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, así como el Gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, y el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado.

