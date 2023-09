La virtual candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, pidió a los poblanos que se sumen a la creación de comités para que el próximo año se tenga la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y Senadores para reformar el Poder Judicial.

Explicó que, el objetivo es que los ministros y jueces tienen que ser elegidos por el pueblo.

En el Centro Expositor de Puebla, Claudia Sheinbaum pidió a los militantes y simpatizantes que vayan juntos para que una mujer pueda encabezar los destinos del país.

"Vamos a ir juntos para conseguir la mayoría el próximo año, vamos a ir juntos para que una mujer que representa a todas las mujeres de México, que ganó una encuesta, pueda conducir los destinos de la nación"

Previamente, en una reunión privada, Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión con distintos aspirantes a la gubernatura de Puebla, así como personalidades que se sumaron al Acuerdo por la Unidad de la Transformación.

Entre los asistentes estuvo el coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier Velazco; el senador, Alejandro Armenta Mier; el ex secretario de Gobernación de la entidad, Julio Huerta Gómez; la ex alcaldesa de la Ciudad de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, la ex secretaria de Economía, Olivia Salomón, el ex secretario de Educación, Melitón Lozano, entre otros aspirantes.

"Puebla camina por el lado de la esperanza y la transformación, por eso vamos en unidad, con movilización y organización. Gracias a nuestra militancia, coordinadores, dirigentes y a Sergio Salomón, (gobernador de Puebla)", escribió en redes sociales.

