Djokovic lesionado y Sinner es el número 1

Para todos aquellos aficionados que por alguna u otra razón no son fans de Novak Djokovic, que no han podido soportar que el serbio llegó a instalarse como el máximo ganador de Grand Slams desplazando a dos super leyendas como Roger Federer y Rafa Nadal. Djokovic ha impuesto récords difíciles de creer, que ha colaborado a que los y las tenistas profesionales, sobre todo quienes tienen baja puntuación, puedan ingresar más dinero para cubrir sus gastos y que sea el ave de las tempestades donde se presente.

En el partido que Novak jugó el lunes contra Francisco Cerúndolo, el mejor tenista argentino del momento y un arcillista natural, el serbio agravó la lesión en su rodilla ocasionando la rotura de menisco provocando su retiro de Roland Garros y en el diagnóstico médico todo indica que no jugará ni Wimbledon, ni los Juegos Olímpicos siendo un duro golpe para Djokovic quien ha buscado ganar uno o dos Grand Slams más y anhelaba obtener para Serbia la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de París 2024, que no tiene en su muy extensa colección de títulos.

Djokovic a sus 37 años, ha perdido motivación, que al tener prácticamente todos los récords a su nombre muestra una menor concentración en sus partidos perdiendo encuentros con jugadores regulares de primera o segunda vuelta, que física y mentalmente no esté al 100% y producto de ello, en dos partidos a 5 sets en Roland Garros, se lesionó, situación que puede ser que genere un retiro permanente para acompañar a Roger Federer y a Rafa Nadal, que por cierto aún no ha confirmado su retiro.

Novak Djokovic no es monedita de oro, tampoco es el consentido de los aficionados, quizá sus desplantes en la cancha, así como sus reclamos y su altanería no vayan de acuerdo con el público, pero después de tantos años del serbio de luchar, de ganar torneos, de despedazar a sus oponentes con victorias a veces sencillas y otras dramáticas se le debe dar al serbio el crédito que se merece.

El último partido de Djokovic en Roland Garros que le ganó en 5 sets a Francisco Cerúndolo es de esos encuentros que sólo una leyenda como el serbio pueden escribir. Djokovic venía escondiendo una lesión, jugó dos partidos a 5 sets, el primero contra Lorenzo Musetti que termino a las 3:00 AM y el de Cerúndolo, ambos con una duración de más de 4 horas y media. La forma de venir de atrás ante Musetti y contra Cerúndolo, con tiros que parecen inexplicables y con un deseo de triunfo que solamente se les ve a titanes del deporte como Michael Jordan, Ronaldo, Messi, Woods, Pelé, Mohammed Ali y otros muy contados deportistas que parecen convertir con magia sus triunfos.

Djokovic no necesita demostrar absolutamente nada, ni a sus fans, ni a quienes no son sus seguidores. Novak Djokovic es considerado el GOAT (Greatest of All Time) y demostrado ampliamente con sus títulos, sus récords que parecen inalcanzables y la invaluable aportación a los tenistas profesionales cuidando el futuro del deporte que le ha dado tanto. serán mencionados por muchos años y esto amables lectores no es debatible.

