Oleksandr Usyk minimiza al Canelo Álvarez: “Es la cara del boxeo en México, no del mundo”

El boxeador ucraniano Oleksandr Usyk actualmente es el campeón unificado de los pesos pesados, esto lo logró al vencer a Tyson Fury hace unas semanas en Arabia Saudita.

Usyk fue cuestionado sobre el Canelo Álvarez, quien es el campeón indiscutido, pero de los pesos supermedianos, su respuesta sorprendió ya que minimizó al tapatío y principalmente su popularidad en el ring.

“Canelo dice que es la cara del boxeo, no lo es en Ucrania, no lo es en Arabia Saudita , no lo es en Europa, quizá en México sí es la cara del boxeo, aunque no lo sé”, expresó el pugilista ucraniano en Title Sports Network.

Aunque Oleksandr también reconoció el poder que tiene Saúl en el encordado, recalcando que no es conocido en otras partes del mundo.

“Me gusta el Canelo, es un hombre fuerte para el boxeo, es grandioso, pero de eso a que diga que es la cara del boxeo...”, mencionó el campeón super pesado.

Saúl Álvarez tiene unos meses para analizar cuál será su siguiente objetivo en el ring y con esto elegir el rival para su pelea de septiembre.

