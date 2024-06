Leonardo DiCaprio y otros famosos asaltacunas

La semana pasada unas fotografías de Leonardo DiCaprio en las que aparece en la playa acompañado de su supuesta nueva conquista se volvieron virales. El escándalo no fueron las fotos en sí, sino la historia detrás, pues se aseguraba que la novia es una joven de ¡19 años!

El protagonista de Titanic tomó relevancia y acaparó la atención mediática por la diferencia de edad con su aparente nueva pareja —recordemos que cumplirá 50 años en noviembre próximo—. Las aguas se calmaron cuando se confirmó que las instantáneas no son recientes, sino que fueron tomadas en sus vacaciones de Año Nuevo de 2020, junto a su entonces novia Camila Morrone, quien para ese entonces tenía 22 años; muy joven, eso sí, porque él recién había cumplido 45.

Aclarada la situación, se confirmó que Leonardo sigue saliendo con la modelo Vittoria Ceretti, quien cumplirá los 26 este 7 de junio; prácticamente la mitad de los años del histrión. El actor hace muchos años que es conocido por sus relaciones con mujeres, además de guapas, mucho más jóvenes que él; se rumora que el número clave es no mayores de 27 años.

Su historial es largo, en la lista figuran nombres como Gisele Bündchen, Bar Refaeli, Anne Vyalitsyna, Blake Lively, Erin Heatherton, Camila Morrone y Nina Agdal, entre muchas otras. Como sea, una realidad es que Leonardo encabeza la lista de famosos que las prefieren más jóvenes que él.

Anthony Kiedis

Al que le pasó lo mismo que a DiCaprio la semana pasada fue a Anthony Kiedis, cuando se hicieron virales unas fotos de él de hace unos años mientras abrazaba a su entonces novia, Helena Vestergaard.

La polémica, tal como sucedió con Leo, fue la diferencia de edad entre la pareja, pues el integrante de la banda Red Hot Chili Peppers tiene actualmente 61 años, mientras que la modelo australiana tiene 30.

Independientemente de que las fotografías eran antiguas, los años que hay entre ambos fue lo que escandalizó en las redes sociales, quienes reprobaron el comportamiento del cantante y su fijación en una mujer que podría ser su hija o hasta su nieta. Incluso, calificaron su actitud de pedofilia. Cuando ambos iniciaron su relación, ella tenía 22 años y él 53.

George Clooney

Aunque están próximos a cumplir 10 años de casados, cuando George Clooney y Amal Alamuddin iniciaron su relación, la polémica rodeó a la pareja, pues el actor le lleva a su mujer 17 años.

Se conocieron en 2013, cuando George recibió a un amigo en su famosa casa de Lago di Como, Italia, quien iba acompañado de una conocida, Amal. Ahí, el galán aplicó sus tácticas de conquista para invitarla a salir.

El resto, es historia. Para abril de 2014 se anunció su compromiso y en octubre de ese mismo año contrajeron nupcias en Venecia, en medio de una fiesta a la que acudieron una gran cantidad de celebridades, entre ellos, Brad Pitt, Angelina Jolie y Cindy Crawford, entre otros.

Amal, por supuesto, no sólo conquistó al histrión, sino que supo ganarse la admiración y respeto en Hollywood, tanto por su carisma como por su profesión, ya que es una respetada abogada que se desempeña como funcionaria de la Corte Penal Internacional.

Hace un mes George cumplió 63 años, mientras que Amal cumplió 46 en febrero.

Sean Penn

Aunque hoy ya están formalmente divorciados, Sean Penn mantuvo un noviazgo y matrimonio por muchos años con la también actriz Leila George. Ambos se conocieron en 2016 y a diferencia de sus relaciones pasadas, en esta ocasión el actor prefirió que su noviazgo fuera mucho más discreto y menos mediático, por lo que lo mantuvo en un bajo perfil hasta que la prensa se enteró.

Como era de esperarse, los más de 30 años de diferencia de edad fue lo que más llamó la atención una vez que se hizo pública la relación, pues él tenía 55 años cuando empezó a salir con Leila, quien tenía en ese entonces tan sólo 24.

Qué tan enamorado estaría Sean que, en plena pandemia, en agosto de 2020, contrajo nupcias con su novia. La boda fue por Zoom, así lo platicó Penn durante una entrevista concedida a Seth Meyers, quien confirmó que sus hijos también se habían conectado durante la ceremonia por videoconferencia.

Luego de cinco años de noviazgo y más de un año de casados, decidieron separarse cuando Leila solicitó el divorcio. Sean tenía 61 y ella 30 años.

En los 80 se vio envuelto en episodios violentos con periodistas, fue arrestado por conducir ebrio, y fue citado por la Justicia por un maltrato físico contra Madonna. (FOTO: Archivo EL UNIVERSAL)

Scott Disick

A él lo conocimos porque mantuvo una relación con Kourtney Kardashian y se convirtió en celebridad de televisión por participar en el reality Keeping Up with the Kardashians.

Junto a Kourtney formaron una familia, aunque nunca se casaron, y tuvieron tres hijos. Pero luego, llegó la separación y Scott mantuvo varios noviazgos.

De los más comentados fue su relación con Sofia Richie, hija del cantante Lionel Richie, con quien comenzó a salir en el 2017. La relación causó controversia primero, porque Sofía es muy amiga de Kylie Jenner, hermana de Kourtney y, segundo, por los 15 años de diferencia que le llevaba (él tenía 34 y ella 21 años).

A pesar de la diferencia, lograron mantenerse juntos por alrededor de tres años, hasta que llegó la separación en el año 2020.

Otro de los romances que tuvo Scott y con los que se confirmaba su gusto por las jovencitas fue cuando salió con la aspirante a modelo Amelia Gray Hamlin. Aquí la diferencia era mayúscula; cuando comenzaron a salir Scott tenía 38 años y ella 20. Por supuesto los 18 años fueron un detonante, pues a los 11 meses de haber iniciado su relación, decidieron ponerle punto final.

Bradley Cooper

Otro galán de Hollywood que tiene debilidad por las mujeres mucho más jóvenes es Bradley Cooper. De su historial amoroso destacan dos relaciones. La primera es con Irina Shayk, con quien tiene una hija.

La relación con la modelo de Victoria’s Secret inició en 2015 cuando él tenía 40 años y ella 29. Los 11 años de diferencia entre ambos no fueron obstáculo para que su relación prosperara. Luego de tres años de noviazgo, la pareja recibió a su hija, Lea. Tiempo después, se separaron en buenos términos.

Actualmente, Copper mantiene una relación con la examiga de Irina, la también modelo Gigi Hadid, quien es mucho más joven que él. Ella recién cumplió 29 años en abril, mientras que Bradley apagó 49 velitas a principio de año.

