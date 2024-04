Tampico, Tamaulipas.—La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, dijo que no han presentado una denuncia ni la presentarán ante los encapuchados que la detuvieron en Motozintla, Chiapas.

"No me corresponde a mí investigar quienes eran los que estaban a la salida de Motozintla en Chiapas, obviamente le corresponde a las autoridades. Nosotros no hemos presentado ninguna denuncia ni la vamos a presentar", comentó en conferencia de prensa.

A pregunta expresa sobre las autoridades de seguridad podrían iniciar una investigación, Sheinbaum dijo que sí lo pueden hacer frente al hecho, pero desconoce hasta el momento si están indagando los acontecimientos de este domingo 21 de abril.

"Se puede frente a un hecho, no sé si lo están investigando o no, pero no nos corresponde hacer una investigación".

La candidata sostuvo que fue "extraño" que el único medio fuera Latinus, pero que le corresponde a las autoridades indagar y no a ella.

SE INCREMENTA GUERRA SUCIA

"Sí, se está arreciando la guerra sucia", aseguró la candidata presidencial de Morena al mencionar que en medios de comunicación se ha incrementado las noticias falsas contra ella previó al segundo debate presidencial que se llevará a cabo este domingo.

"Quieren arreciar la guerra sucia, pero no les está funcionando eso es lo novedosos en el país que la gente ha despertado, que no se traga estás mentiras, calumnias que se hacen y sobre todo nosotros aclarar cuando se presenta esto".

En ese sentido, Sheinbaum Pardo adelantó que para el segundo debate tiene "algunas cosas preparadas" referentes a la candidata presidencial de la oposición Xóchitl Gálvez.





maot