La candidata presidencial de la coalición "Sigamos Haciendo Historia", Claudia Sheinbaum Pardo, insistió en una reforma al Poder Judicial, ya que dijo que son responsables de la pacificación del país, y que no quede solamente en manos del Poder Ejecutivo.

"Independiente de qué causa la violencia, lo que tenemos que avanzar es que si hay un robo con violencia debe ser juzgado, y por eso tiene que haber una participación del Poder Judicial, por eso también la reforma", indicó en un panel de medios en Los Cabos, Baja California.

Agregó: "Ellos -Poder Judicial- también son responsables de la pacificación del país y de que no haya violencia, no solamente (es responsable) el (Poder) Ejecutivo".

Cabe mencionar que, Sheinbaum ha mencionado que es necesario una reforma al Poder Judicial para a los jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia sean electos por medio del pueblo.

La exmandataria capitalina mencionó que no "minimizan" las cifras, pero que la percepción ciudadana es que actualmente se está mejor en el tema de seguridad que en el 2018, pero que se tiene que avanzar aún más.

"Vamos a avanzar en la atención a la causas, no solamente con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro sino con otros programas que hicimos en la Ciudad de México, vamos a ampliar el número de universidades públicas, y vamos a generar condiciones para que los jóvenes tengan acceso al deporte", destaca.





A pregunta expresa de las medidas que deben tener los candidatos ante la violencia que se ha registrado, Sheinbaum Pardo señaló que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ya planteó un esquema de apoyo junto con el Instituto Nacional Electoral (INE), pero en tanto, mantendrá el esquema ya propuesto por la Secretaría de la Defensa Nacional.

"Yo tengo, la verdad, algo muy discreto porque no me gusta estar con convoyes de seguridad, pero me ayudan a estar acompañándome por cualquier problema que pueda haber", señaló la aspirante presidencial

"En cuanto a la seguridad de las y los candidatos ya lo planteó un esquema la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el INE, y en mi caso, y en el caso de la candidata del frente, en su momento, no lo conozco ahora, pero debe ser igual para el candidato de Movimiento Ciudadano, nos reunimos con el Secretario de la Defensa Nacional para ver qué esquema de protección queríamos tener yo tengo la verdad algo muy discreto porque no me gusta estar con convoyes de seguridad, pero me ayudan a estar acompañándome por cualquier problema que pueda haber".

Respecto a la crisis de agua que se está registrado en el país, la exmandataria capitalina mencionó que está preparando un plan nacional hídrico, y destacó que a partir del 1 de marzo, arranque de la campaña, será uno de los temas importantes que van a tratarse.

"Estamos trabajando en un plan nacional hídrico que no necesariamente estará el 1 de marzo, pero estamos trabajando en un proyecto integral para el país que de solución a los lugares que tengan mayor estrés hídrico, es decir mayor escasez de agua, estamos viviendo un momento especial además que porque han sido más de 5 años de sequía en el norte y centro del país".

Detalló que están trabajando en proyectos estratégicos en distintas regiones del país como el uso eficiente del agua con un ordenamiento de los derechos, además no descarto la posibilidad de que sea obligatorio la recolección de agua de lluvia en las casas, pero en aquellos lugares que no sea posible tendrán apoyo.

Y añadió que, en general en todo el país van a acelerar la transición energética y que es falso que la autollamada cuarta transformación esté en contra de ello.

"Una cosa es demagógicamente hablar del medio ambiente y cambio climático y otra hacer acciones (...) Hay mucha mentira y mucho odio en la oposición", destacó.

En Los Cabos, la precandidata de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde consideró que, los recursos para promoción turística debe ser principalmente para el bienestar de los residentes de los destinos que visitan al año cientos de turistas..

"Nosotros no podemos seguir creciendo con tanta desigualdad. Sí tiene que haber promoción turística, pero tiene que haber vivienda para la gente, vivienda digna, tiene que haber transporte digno, tiene que haber agua para la vivienda. Ahí debería ir el recurso público y tenemos que ponernos de acuerdo con los empresarios para que no pueda ser que pagas un cuarto de 10 mil pesos la noche y que tengas a tus trabajadores de turismo viviendo en casas de cartón", criticó Sheinbaum Pardo.

