Esta tarde, ante la rechifla y abucheos que recibió Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió en su defensa y afirmó que le consta que “un buen gobernador”.

En el informe ‘Restauración del Antiguo Palacio de Cortés y Murales de Diego Rivera’, que encabezó el jefe del Ejecutivo federal en la Plaza de Armas de Cuernavaca, Morelos, muestras de disgusto contra el exfutbolista del Club América fueron lanzadas por algunos asistentes.

El jefe del Ejecutivo federal destacó que ha trabajo en coordinación con el mandatario morelense.

“Miren, a lo mejor no les va a gustar, pero, lo quieran o no lo quieran, ya saben que yo siempre digo lo que pienso y que mi pecho no es bodega, y no podemos pensar todos de la misma manera, ni en la familia, nada, somos plurales y eso es la democracia, no hay pensamiento único, cada quien piensa libremente.

“Pero les quiero decir cómo pienso yo con relación al gobernador de Morelos: yo pienso que es un gran gobernador Cuauhtémoc Blanco. Ya les dije: no me importa, es mi opinión, y me consta. ¿Saben por qué Porque todo lo que hemos hecho en Morelos lo hemos hecho juntos”, dijo.

El presidente López Obrador destacó que ha trabajo junto con Cuauhtémoc Blanco a diferencia de otros mandatarios locales quienes, acusó, bloquean las acciones del gobierno federal.

“Ustedes no saben lo que he padecido en otros estados con otros gobiernos estatales que, en vez de trabajar juntos en bien del pueblo, ellos hacen todo para bloquear las acciones del gobierno federal. Aquí no, en Morelos, aquí trabajamos juntos con Cuauhtémoc.

“Y es muy importante Cuauhtémoc, y es muy importante Andrés Manuel, pero ¿saben quién es el más importante de todos? El pueblo, el pueblo, no olvidemos eso. Estamos aquí por el pueblo, tenemos que seguir sirviendo al pueblo, quien nos protege es el pueblo, porque el pueblo es mucha pieza”, agregó.

bmc