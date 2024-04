Pachuca, Hidalgo.—Luego que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó la candidatura al Senado de la República por el PAN de Ricardo Anaya, la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, criticó que es un caso similar al de Francisco García Cabeza de Vaca ya que "tiene denuncias y está prófugo de la justicia".

"Me llama la atención el caso de Anaya, no sé, ¿A ustedes no les llama la atención? Es un caso similar (al de Cabeza de Vaca), ¿no?", comentó en conferencia de prensa.

A pregunta expresa sobre si es ético que alguien que no reside en el país pueda aspirar a un puesto popular, Sheinbaum respondió: "No, el tema es que tiene denuncias y está prófugo de la justicia es el mismo caso de Cabeza de Vaca".

"Habría que ver que en un caso (similar) tomaron una decisión de un tipo y en otra de otro tipo, a mí me llama mucho la atención", destacó la candidata presidencial.





















maot