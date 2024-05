A Martí Batres no le acepto ni un vaso de agua, aseguró el candidato a la jefatura de Gobierno de la coalición Va X La CDMX, Santiago Taboada.

Al asistir a la conferencia de prensa semanal de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, el exalcalde de Benito Juárez fue cuestionado sobre si tiene seguridad o la ha solicitado a las autoridades locales, a lo que el aspirante del PAN, PRI y PRD respondió que incluso rechazó la seguridad que le habían ofrecido.

“Martí Batres me lo ofreció (seguridad) yo a él no le dejo ni el peluche de mi hija. Al final lo único que tenemos es auxilio vial con el área de la Subsecretaría de Tránsito, yo rechacé la seguridad de la Ciudad porque su intención no es cuidarnos, su intención es ponernos, su intención es nada más hacer lo que hicieron durante tres años que fue espiarme, entonces yo en la Ciudad de México y con el jefe de Gobierno actual, insisto, no le voy a aceptar no un vaso de agua”, comentó.

Durante su participación en esta conferencia, a la que también asistieron los candidatos a gobernadores en Morelos, Puebla y Veracruz, Taboada Cortina apuntó que buscarán una visión metropolitana para combatir a la inseguridad.

“Por supuesto que nos interesa que las fronteras sean seguras, por eso vamos a aumentar las capacidades de nuestros C5, vamos a buscar que la tecnología del C5 de Morelos, de Puebla, de Veracruz y de la Ciudad de México se conecten y logren información en tiempo real principalmente en los delitos que tienen que ver con robo a transporte, robo a vehículo con violencia y, por supuesto, crian organizado. No podemos entender el problema de la seguridad si precisamente no lo hacemos con una visión metropolitana”

En este sentido, recalcó que van a ganar el 2 de junio porque tiene a los mejores gobernadores y saben cómo reducir la inseguridad, porque implementaron políticas exitosas como Blindar, el cual sería implementado a nivel regional en caso del triunfo de Xóchitl Gálvez. “Sabemos cómo regresarle a la gente de Veracruz, de Puebla, de Morelos, de la Ciudad de México y de todo el país, la seguridad y la tranquilidad”.

Por último, aseguró que nunca más van a permitir en sus gobiernos que quien la haga no la pague. “Por eso estamos presentando un modelo que ya funcionó, que es ejemplo a nivel nacional y que ahora, así como lo hice en los últimos seis años en Benito Juárez, lo vamos a hacer en toda la Ciudad de México, en coordinación con el próximo Gobierno Federal y con el Gobierno de Puebla, Morelos y Veracruz”.

En entrevista posterior, aseguró que hoy se vive mejor en Benito Juárez y que eso quieren para toda la Ciudad de México y para las entidades fronterizas.

También recalcó que la verdadera pandilla inmobiliaria se encuentra en el Palacio del Ayuntamiento y no en el PAN o el PRI.

“Ahí la Fiscalía tiene muchos elementos para determinar que todos los responsables, absolutamente todos los responsables, en términos de desarrollo, están en el palacio del Ayuntamiento, ahí está la pandilla”, indicó.

