Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, pidió al Frente Amplio por México incluirla como aspirante en proceso electoral de CDMX de cara al 2024.

Al definirse como "la alcaldesa de las mil batallas", la edil de Cuauhtémoc envió la petición a las dirigencias del PRI, PAN y PRD en las que enarbola las cualidades del los partidos que integran el Frente opositor.

Sandra Cuevas recordó que llegó a su puesto de elección popular "mediante una coalición en un momento histórico" en 2021, cuando "logramos ganar 9 de 16 alcaldías" para iniciar la construcción de lo que calificó como "la nueva capital".

Sandra Cuevas busca ser candidata del Frente en CDMX

En sus cartas a las dirigencias, la alcaldesa de Cuevas destacó, por ejemplo, la "lucha social" desde hace 34 años del PRD; que comparte el ideario de Manuel Gómez Morín, fundador del PAN; aunque también dijo coincidir con "los ideales" del PRI.

"Con trabajo, me he ganado mi lugar, por eso pido que se me mida como aspirante a la Jefatura de Gobierno".





