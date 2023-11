El dirigente de Morena, Mario Delgado, señaló que el anuncio de las candidaturas a las nueve gubernaturas se retrasó debido a que están revisando la regla de paridad para postular a cinco mujeres, por lo que deberán elegir a más mujeres pese a no haber ganado sus respectivas encuestas.

En conferencia de prensa, estimó que van a haber más hombres que ganen las encuestas para la candidatura, por lo que se tendrá que valorar en cuáles se postula a cinco mujeres que sean competitivas.

“Estamos seguros de que va a haber más hombres que ganen sus encuestas que las mujeres. Y queremos postular cinco mujeres, entonces va a haber, por lo menos, dos, tres, cuatro hombres que ganando su encuesta, no van a ser los coordinadores”, apuntó.

Sostuvo que no quieren que estas decisiones generen una ruptura en el movimiento, como ocurrió con Ricardo Mejía en Coahuila, tras rechazar el resultado de la encuesta.

“Él sintió que la encuesta, como no ganó, no le gustó, pues traicionó y dividió. Entonces, queremos vacunarnos de que no haya berdejazos y por eso tiene que haber claridad en la regla de género”, apuntó.

“Depende de los resultados de las propias encuestas que puedan determinar un criterio de competitividad para que las mujeres tengan las mejores posiciones de triunfo”, dijo.

Insistió en que continúan realizando algunas encuestas, por lo que fue necesario hacer una ampliación del plazo de 10 días para dar a conocer los resultados.

En cuanto a los factores a considerar para elegir a mujeres en las entidades, dijo que depende, por ejemplo, de la intención del voto comparada con otras ocho entidades donde hay alguna mujer competitiva, si es más o menos competitiva.

“¿Por qué? Porque evidentemente queremos ganar las nueve entidades. Entonces, no es nada más aquí hombre, aquí a mujer y ya, puedes ganar o puedes perder. Lo que queremos es ganar las nueve entidades, tener las mejores candidatas y mejores candidatos”, apuntó.

Añadió que este próximo viernes firmarán el acuerdo de coalición en Ciudad de México, Yucatán, Jalisco y Tabasco.

Por otra parte, subrayó que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena analiza las denuncias en contra de la publicidad de los aspirantes, y que en caso de proceder, podría poner en riesgo su candidatura.

“Se los advertimos en la convocatoria para estas nueve entidades, que de proceder alguna de estas sanciones, puede dejarlos sin derecho a participar”, expuso.

“Las recibe la Comisión de Honestidad. Y hemos pedido ahí mucha celeridad en estas investigaciones. Pero sí es, acuérdate, que fue un criterio diferente en esta convocatoria a partir de la experiencia de la encuesta nacional”, precisó.