A un mes del arranque de las precampañas para la Jefatura de Gobierno, los precandidatos de Morena, Clara Brugada y de la coalición Va por la CDMX, Santiago Taboada, basaron los mensajes de los spots que han emitido en medios públicos y redes sociales en sus logros como alcaldes de Iztapalapa y Benito Juárez, respectivamente, mientras que Salomón Chertorivski, de Movimiento Ciudadano (MC), busca mostrarse como un candidato más cercano a las juventudes, consideraron expertos.

En las últimas cuatro semanas, desde que inició el periodo de precampañas, los tres perfiles han emitido en total 10 spots para televisión, los cuales también circulan en redes sociales y plataformas de Internet, de acuerdo con el listado de pautas del Instituto Nacional Electoral (INE).

En entrevista con EL UNIVERSAL, José Luis López Aguirre, profesor de la Universidad Panamericana, consideró que mientras los precandidatos de Morena y MC hacen uso de sus partidos políticos como “bandera o insignia”, el abanderado del PAN-PRI-PRD, pareciera que busca mostrar un rostro más allá de esos partidos.

“En el caso de Brugada, es fundamental el apoyo de Morena, las insinuaciones con Claudia (Sheinbaum), con el propio Andrés Manuel López Obrador y con los colores que (la) abanderan. En el caso del (precandidato) del PAN, como que él trata de alejarse un poquito, ¿no?, de decir, ‘o sea, sí me apoya esta alianza, pero quizás me presento un poquito más como independiente y sobre todo destacando mi papel como alcalde’”, explicó.

El también integrante del Sistema Nacional de Investigadores, señaló que Salomón Chertorivski, de Movimiento Ciudadano, en sus spots se presenta como un candidato más cercano a la ciudadanía, aunque también echa mano de debates o logros que tuvo en algún momento de su carrera.

“Por eso estas imágenes con los jóvenes, sobre todo, pensando en estos primeros votantes o primovotantes, a algunos indecisos que no están más partidizados”, señaló.

Salvador Mora Velázquez, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, comentó que en sus spots, Santiago Taboada luce como un político “con capacidad y que conoce propiamente de la gestión de la Ciudad".

“Me parece que el mensaje es claro, lo que quieren proyectar, un tipo con capacidades y, desde luego, focalizando en temas de seguridad”.

Mientras que en el caso de los spots de Morena, se trata de posicionar a su precandidata Clara Brugada “a lo largo del territorio de la Ciudad de México”.

Mora Velázquez explicó que al tratarse de mensajes dirigidos para la militancia, por ello es que en estos videos no se mencionan propuestas abiertamente, aunque sí han hecho uso de su tiempo para tener presencia en la población.

“Han establecido una precampaña que en realidad no debería de haberla en la medida de que son candidaturas únicas. Sin embargo, me parece que en esta simulación todos los partidos han utilizado el tiempo de precampaña para no dejar de estar presente ante la población en general”, señaló.

Propuestas

Javier Santiago Castillo, exconsejero del INE, dijo a esta casa editorial que si bien los mensajes son breves tienen “una deficiencia esencial” en cuanto a que a los partidos políticos les hacen falta propuestas sobre las problemáticas que enfrenta la Ciudad, y que inciden en la calidad de vida de los habitantes, como son transporte público y ecología.

“Esperemos que tengan propuestas concretas para la campaña, aunque el tema de la precampaña creo que ya implica tener propuestas. Aún, por ejemplo, en la hipótesis de que hubiera otros precandidatos por cada uno de los partidos, creo que deberíamos de aspirar a que ya se comenzaran a plantear los principales problemas de la Ciudad y de qué manera se van a atender”.

Hasta ahora, Clara Brugada, es quien aparece en el mayor número de spots, con cuatro, en los que principalmente destaca logros durante su gestión en Iztapalapa. Santiago Taboada ha lanzado tres spots, en los que presume logros de las administraciones encabezadas por la oposición en la capital.

Salomón Chertorivski, aparece en tres spots en los que se ve junto a ciudadanos, con la conocida canción de su partido como fondo musical.