Pedro Haces Lago subrayó que Tlalpan necesita de una reconciliación, por lo que se registró para buscar la candidatura de Morena, PT y PVEM a la alcaldía en 2024, y subrayó que la política debe ser de territorio y no de escritorio.

Durante un evento dirigido a militantes y simpatizantes de Morena, informó que hace unos días se apuntó para ser el coordinador de los Comités de la Defensa de la Transformación en Tlalpan.

“Tlalpan necesita de una reconciliación y es por eso que debemos de buscar a cada uno de los sectores porque nuestra tierra, Tlalpan, tiene que ser tierra fértil para todas y para todos, porque se necesita inversión, porque se necesita de oportunidades, se necesita fuentes de empleo, desarrollo social y, sin duda, Tlalpan tiene que ser potencia mundial, nacional y en la Ciudad con el turismo”, aseveró mientras decenas de simpatizantes gritaban “alcalde, alcalde”.

Y añadió: “Y es por eso que con orgullo les quiero compartir que me he registrado a participar para ser el próximo coordinador de los Comités de la Defensa de la Transformación en Tlalpan 2024. Qué viva Tlalpan, que vivan sus pueblos, sus barrios y sus colonias”.

Pedro Haces indicó que su activismo a lo largo de ocho años ha sido meramente territorial, por lo que ha acudido, de primera mano, a ver las principales necesidades de las y los vecinos para buscar construir alternativas “para que todas y todos encontremos un bien común, porque la fortaleza de Tlalpan está en su gente, en sus pueblos originarios, en sus barrios, sus colonias, en sus unidades habitacionales y residenciales”.

En este sentido, dejó claro que las problemáticas ya no se pueden generalizar porque no todos padecen lo mismo, y que esto lo ha aprendido a través de sus recorridos.

“Por eso estoy aquí, por que he camino la calle, porque he observado los grandes problemas, porque he escuchado sus historias, sus penas, pero también sus alegrías, porque el conocimiento entra por los pies y la vida me ha dado la oportunidad de recorrer Tlalpan, y es por eso que creo firmemente que la política tiene que ser humana, progresista y es por eso que le hago el enorme agradecimiento a Morena por hacerme la invitación a cerrar filas, porque coincido en que la política tiene que ser abajo y eso es en un territorio, no un escritorio, a la izquierda, y acudiendo principalmente con quien más lo necesita”, comentó.

Arroparon a Pedro Haces diversas personalidades de Morena como el exaspirante Miguel Torruco, Ricardo Peralta y Gabriela Jiménez. También acudió al evento Armando Ríos Peter y otros aspirantes a diputados locales.





















