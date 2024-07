Diputados locales del PAN le pidieron a la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum no interferir en el proceso electoral que se sigue en la alcaldía Cuauhtémoc.

Ayer, la exjefa de gobierno se pronunció por realizar un conteo voto por voto en esa alcaldía para darle certeza al resultado de la elección.

Al respecto, el coordinador de los diputados panistas, Federico Döring, exigió a la virtual presidenta no intervenir con influyentismo en el proceso electoral de la alcaldía Cuauhtémoc, donde ganó Alessandra Rojo de la Vega.

Calificó de desafortunadas las declaraciones de Sheinbaum expresándose a favor de un “voto por voto” en Cuauhtémoc.

“Con ello, inicia mal el camino de su sexenio al no ser justa con el voto de la gente que eligió a Rojo de la Vega y echó a patadas a los Monreal, su histórico rival”, comentó.

Döring agregó que la presidenta electa Claudia Sheinbaum demuestra que le quedó grande el cargo. “No sabe ganar y no es generosa en la victoria. No es una demócrata que sepa perder; esta postura arrabalera de querer ganar con tráfico de influencias y nombramientos hechos desde el Senado por Morena, lo que no recibió en las urnas, demuestra que nunca han estado a la altura de gobernar la Cuidad”.

Al mismo tiempo, el diputado Aníbal Cañez Morales, señaló que ni Morena ni Sheinbaum están a la altura de gobernar el país porque no son demócratas, “son tiranos de la democracia en la 4T. Perder la Cuauhtémoc les ha dolido mucho y no superan que sea la oposición confirmada por el PAN, PRI y PRD, quienes le hayan dado una paliza al Cártel Monreal”.

Por último, exhortó a Sheinbaum a sacar las manos de este proceso que está siendo contaminado por el partido Morena. “Son ustedes quienes alteran el termómetro social, son ustedes quienes fomentan odio y generan división. Vamos a defender el triunfo de Rojo de la Vega ante instancias electorales que son manipuladas y ante una presidenta electa que no entiende que la campaña ya terminó”.

