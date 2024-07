La presidenta electa Claudia Sheinbaum anunció que va a recuperar la Coordinación de la Oficina Presidencial, puesto que fue eliminado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2020.

En conferencia de prensa de este lunes 8 de julio, Sheinbaum dio a conocer que el jueves presentará a cuatro integrantes más de su gabinete: Turismo, Cultura, Trabajo y Previsión Social y detalló que recuperará el cargo del jefe o jefa de oficina -que también anunciará ese día-.

“Este jueves serían los que nos faltan: Turismo, Cultura, Trabajo y vamos a recuperar la coordinación del gabinete, el jefe de Oficina o jefa de Oficina, serían esos cuatro”, indicó.

También adelantó que respecto a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) los dará a conocer hasta septiembre.

"Sedena y Marina van a ser hasta septiembre, las últimas semanas de septiembre", dijo.

¿Por qué AMLO prescindió del jefe de oficina?

En diciembre del 2020 AMLO anunció que Alfonso Romo -jefe de oficina en ese periodo- dejaba el cargo.

Por medio de un tuit en su cuenta de X (Twitter en ese entonces) reveló que Alfonso Romo continuará siendo el principal enlace con el sector privado y detalló que su salida se debía a un acuerdo mutuo entre ellos.

"Convenimos que estaría 2 años y se cumplió el plazo", explicó.

Posteriormente tras la partida de Romero, el Ejecutivo dijo que se desharía de la oficina porque ya no hacía falta y además se traduciría en un ahorro.

"No, ya no vamos a tener esa oficina, porque él me va a seguir ayudando sin ser funcionario y vamos a aprovechar para ahorrar también. No cobraba, la mayor parte de su equipo trabajaba de manera voluntaria. Pero ya no hace falta esa oficina", declaró en su conferencia matutina del 3 de diciembre de 2020.

¿Qué es el jefe de oficina presidencial?

La Coordinación de la Oficina Presidencial se dedicaba a apoyar directamente al presidente de México en turno. Es un área administrativa que se encargaba de que el presidente cumpla con sus tareas diarias.

Dentro de algunas de sus funciones estaba el dar seguimiento al cumplimiento de programas y proyectos del Gobierno. También fungía como asesor y mantenía enlaces con los sectores públicos y privados.

También realizaba evaluaciones periódicas que eran importantes para la toma de decisiones.

¿Quiénes han sido los jefes de oficina?

José Córdoba Montoya 1992-1994

Santiago Oñate Laborde 1994

Luis Téllez Kuezler 1994-1997

Juan Camilo Mouriño 2006-2008

Gerardo Ruiz Mateos 2008-2012 (ocupando el cargo en dos ocasiones diferentes)

Patricia Flores Elizondo 2008-2010

Aurelio Nuño Mayer 2012-2015

Francisco Guzmán Ortiz 2015-2018

Alfonso Romo Garza 2018-2020

