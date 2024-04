Daniel Ordoñez, candidato por la coalición PAN-PRI-PRD a la alcaldía Iztacalco, firmó un acuerdo con la comunidad LGBTTIQ+ para apoyar sus necesidades, como servicios médicos y albergues.

El objetivo es que la demarcación será incluyente y se escuchará a todos los grupos sociales.

En la explanada de la alcaldía, Ordoñez se reunió con representantes de la comunidad, quienes le entregaron el documento y lo firmó.

Recordó que a finales de enero este colectivo bloqueó las avenidas Plutarco Elías Calles y Circuito Interior, ante lo que calificó como “oídos sordos y falta de atención de parte de las actuales autoridades de la alcaldía”.

“Yo siempre he compartido desde hace muchos años, desde que he sido legislador, he impulsado las políticas que defienden. Es una lucha muy larga la que llevan y quiero que sepan que van a tener a un aliado en la alcaldía cuando gobernemos”, mencionó el aspirante.

La comunidad LGBTTIQ+ manifestó sus necesidades en materia de educación, salud y derechos políticos, además, solicitaron se les dote de una oficina para sus colectivos.

También pidieron que se facilite un refugio para las personas que sean sacadas de sus casas a consecuencia de su preferencia sexual, y que se les ayude a materializar el proyecto Casa Arcoíris, un espacio para brindar servicio médicos especializados oncológicos.

“Que Daniel nos apoye, que no nos olvide, tanto en su campaña como si llegara a quedar en la alcaldía. Que se comprometa con la comunidad LGBT, ya que estamos muy olvidados y necesitamos que alguien nos represente”, aseguró un miembro de la comunidad LGBTTIQ+ en Iztacalco.