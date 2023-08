Gerardo Fernández Noroña solicitó a Mario Delgado y a Alfonso Durazo sustituir a la diputada Ivonne Cisneros de la presidencia de la Comisión de Encuestas del partido al “ser una franca impulsora de la aspiración presidencial de Claudia Sheinbaum” y mostrar una actitud sesgada en contra del petista.

“(…) pido formalmente que la diputada Ivonne Cisneros se recuse de participar al frente de la Comisión de encuestas del Partido Morena. En caso de que la citada Diputada no considere hacerlo; solicito entonces que sea sustituida por otro integrante de nuestro movimiento pues es una franca impulsora de la aspiración de la compañera Claudia Sheinbaum, y tiene una actitud sesgada en mi contra”, pidió el diputado con licencia por el Partido del Trabajo (PT) en una carta pública difundida a través de la red social X.

Asimismo, requirió al presidente de Morena y su homólogo en el Consejo Nacional del partido, eliminar el requisito de no contar con propaganda a favor de alguna “corcholata” en los hogares para poder levantar el sondeo callejero de simpatías ciudadanas que defina la candidatura presidencial.

Lee también: Cúpula empresarial reitera invitación para dialogar con presidenciables, tanto de Morena como del Frente

Gerardo Fernández Noroña argumentó que plantear que en esos hogares no se levante la encuesta es determinar que sean las personas ajenas al movimiento quienes decidan la coordinación nacional.

Además, señaló que al ser el único aspirante que no tiene publicidad en bardas o espectaculares como otros contendientes sino apoyo a través de letreros o cartulinas pegadas en las fachadas de sus simpatizantes, la medida podría afectar severamente los resultados sobre el apoyo a su aspiración.

Lee también: Tribunal Electoral devuelve al PRD caso de exclusión de Mancera del Frente

“Me parece incorrecto y hasta perverso que las manifestaciones de apoyo a mi persona sean sancionadas mientras que los espectaculares con publicidad de la mayoría de los aspirantes, en que se han invertido cientos de millones de pesos, sigan tan campantes como impunes. (…) las cartulinas en mi apoyo no son publicidad. Son manifestaciones de respaldo de lo más diverso y son, cada una de ellas, una pieza única.

“Considero que a la enorme desigualdad con que he contendido, se suma ahora esta decisión que me es muy lesiva, además de totalmente arbitraria. Mientras que mis compañeros saben perfectamente dónde se colocaron lonas y publicidad en su favor, yo no tengo la menor idea de los domicilios en que han decidido respaldarme de esa manera tan original como austera”, manifestó en el texto.