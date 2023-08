El partido Movimiento Ciudadano en Jalisco lanzó la tarde de este miércoles un desplegado en el que se rebela en contra de su líder nacional, Dante Delgado, y se pronuncia a favor del gobernador Enrique Alfaro, quien en aye dijo que tras terminar su encargo no tienen interés en seguir en el proyecto del partido naranja.

"Que quede claro, este movimiento se la juega con el gobernador Enrique Alfaro y por Jalisco. A donde vayamos, caminaremos juntos".

"Decimos alto y claro: respaldamos, entendemos y compartimos la legítima posición adoptada por Enrique Alfaro. No podemos normalizar nuestra presencia en un proyecto político que ha decidido minimizar a Jalisco. No podemos aceptar que nuestra opinión sobre el futuro de nuestro movimiento sea ignorada sistemáticamente. No podemos permitir que desde una oficina de la Ciudad de México se quiera imponer una visión que no compartimos", dice el texto, difundido en las redes de la fracción estatal del partido.

Dice además que el proyecto en el estado no le pertenece a nadie, "es de la sociedad jaliscience". Por ello, dicen, "este movimiento seguirá caminando con quien se comprometa a respetar y cuidar los intereses de Jalisco".

El documento está firmado por los senadores Clemente Castañeda y Verónica Delgadillo, así como por 12 diputados federales por Jalisco, 16 legisladores locales del mismo partido y 56 ediles, encabezados por Jesús Pablo Lemus.





La postura de Alfaro, el truene con Dante

En entrevista ayer, el mandatario estatal anunció que ya no está interesado en participar en un proyecto que, dijo, no entiende.

“Cuando yo participé en MC, ganamos elecciones importantes e hicimos crecer la organización. Yo ya no tengo interés en participar en un proyecto que no entiendo, en donde todo se decide de manera unilateral y donde nos quieren someter a todos a la voluntad de quienes dirigen el partido a nivel nacional”, enfatizó.

Dijo que no ve claridad en la dirigencia nacional de MC que encabeza el senador Dante Delgado y reiteró que se va a retirar de la política, de lo que está más convencido después de la última reunión con la dirigencia nacional de su partido.

“No quiero pelear ni disputar nada, que ellos tomen sus decisiones y que tengan suerte”, remató.

La respuesta de Dante a Alfaro

El dirigente nacional de MC, Dante Delgado, refirió que era una decisión previsible, pues el mandatario local emanado de MC, ya “se había pronunciado al respecto”; sin embargo, apuntó que su salida no cambiará el proyecto partidario.

“Lo que tengo claro es que Movimiento Ciudadano está por encima de decisiones personales y que, insisto, esto nos va a poner a prueba a todas y todos”, enfatizó Delgado.

Detalló que los militantes de MC originarios de la entidad que gobierna Enrique Alfaro, tienen una presencia importante dentro del partido y ocupan puestos clave.

“Jalisco siempre ha estado en la toma de decisiones, Jalisco ocupa la presidencia del Consejo Nacional y la coordinación del grupo parlamentario en el Senado y, a petición de Jalisco, hoy tenemos una mesa de diálogo para seguir construyendo juntos”, comentó.

Finalmente, recordó que “el único desacuerdo que hemos tenido fue en el tema de la Universidad de Guadalajara, no fui partidario de descalificar a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, no sé si eso generó alguna circunstancia especial, pero ese es el único punto de divergencia que ha existido”.

