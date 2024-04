El presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a no meterse con familiares y, sobre todo, con los menores de edad en el contexto de las campañas electorales.

“No es mala la polémica, nada más que no mienten madre, que no se metan con familiares, que no se metan con menores; que si tienen un problema conmigo, pues que sea conmigo, no con mis hijos”, dijo.

Tras la polémica por un video del hijo de Xóchitl Gálvez, el Mandatario dijo que por respeto no haría comentarios.