Al firmar el Acuerdo por la Soberanía Alimentaria, respaldo por organizaciones de movimientos agrarios, la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, aseguró que, no va a entrar maíz transgénico a México, y que van a seguir los programas sociales para el campo como Sembrando Vida.

En el lugar donde fue asesinado Emilio Zapata Salazar hace 105 años, Sheinbaum destacó la importancia de los campesinos mexicanos en la historia del país y por ello se comprometió a gobernar de la mano con este sector para que “no se queden sin comer, los que nos dan de comer”.

“Voy a llegar al gobierno y vamos a gobernar con ustedes, con los campesinos, con las campesinas, vamos a gobernar con el pueblo de México, porque con el pueblo todo, sin el pueblo, nada”, expresó.

Destacó que con la firma de este acuerdo se garantiza la continuidad de programas sociales dirigidos al campo, como "Sembrando Vida" o la entrega de fertilizantes gratuitos, además de un Plan Nacional Hídrico que ayude a contrarrestar la sequía que ha sufrido el país en los últimos cinco años y proteger al maíz como uno de los alimentos más representativos de nuestro país.

"Sin maíz no hay país y no va a entrar el maíz transgénico a nuestro país porque representa nuestra historia, nuestra cultura y el reconocimiento de esta forma de alimentación de mexicanas y mexicanos", afirmó.

Agregó que la continuidad de los planes de justicia y reformas para reconocer a las comunidades indígenas como sujetos de derecho en la Constitución son parte del segundo piso de la Transformación.

Explicó también, la importancia de transitar a la agroecología, para sustituir los químicos en la producción y garantizar un desarrollo sustentable del campo que cuide al medio ambiente y proteja la biodiversidad.

"Mi compromiso con ustedes es seguir trabajando para seguir haciendo un México en donde la soberanía alimentaria tome en cuenta a los campesinos y las campesinas, que sigamos con justicia agraria, que sigamos trabajando para hacer de México un país donde no haya pobreza, no haya desigualdades, un país en donde se tome en cuenta siempre al más humilde y un gobierno que mire siempre a su pueblo, que no se olvide porque venimos desde hace muchos años luchando con el movimiento y el compromiso es que llevamos en el corazón, en el pensamiento, en la historia, los principios de nuestro movimiento: nosotros no mentimos, no robamos y nosotros no vamos a traicionar al pueblo de México", aseveró.

Claudia Sheinbaum en Chinameca, Morelos. Foto: Diego Simón/EL UNIVERSAL

En representación de campesinos y organizaciones, Rosa Hilda Hernández Rivera, confió en que habrá coordinación entre las y los trabajadores del campo durante la continuidad de la Cuarta Transformación.

"Avanzamos con el presidente López Obrador y queremos seguir avanzando con la futura Presidenta, Claudia Sheinbaum (...) Una vez con Claudia en la Presidencia de la República trabajaremos juntos organizaciones y gobierno para seguir construyendo el campo que necesitamos", concluyó.

Por su parte Ignacio del Valle, líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, mostró su respaldo a Claudia Sheinbaum en la construcción del segundo piso de la 4T.

“Hoy venimos a manifestar nuestra firme decisión de apoyar la candidatura a la Presidencia de la República de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo para que sigamos haciendo historia, en el marco de la 4T y el nuevo agrarismo”, señaló

El Acuerdo por la Soberanía Alimentaria, fue suscrito por organizaciones de movimientos campesinos, indígenas y afromexicanos, como Manuel Manrique Zapata, nieto del general Emiliano Zapata; Florentina Santiago Ruíz, del Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas / Consejera Vocera del Municipio Indígenas de Hueyapan – Morelos; Ana Lilia Ramírez González, de la Coordinadora Nacional de Ejidos y Comunidades; Maribel Santibañez Mendieta, coordinadora de Sembradores de la Cuarta Transformación; José Jacobo Femat, de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (COCyP); entre otros.

