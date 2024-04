"Llevo tres días aislado", fueron las palabras del influencer Rodolfo “N” al escuchar la determinación de la juez que lo vinculó a proceso por el cargo de feminicidio en grado de tentativa, por lo que deberá permanecer preso en el penal de Barrientos.

“Mi cabeza tiene precio, temo por mi vida, no quiero morir en la cárcel. Si quieren me puedo hincar aquí para que todas las mujeres que están en esta sala me pateen”, declaró Fofo Márquez.

Rodolfo “N” enfrenta una acusación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por feminicidio en grado de tentativa por golpear a una mujer por un problema de tránsito, hechos que fueron grabados y difundidos en redes sociales.

*Más información en breve…

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

vcr