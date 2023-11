La posible postulación de Roberto Palazuelos, el “Diamante Negro”, como candidato al Senado de la República, se ha convertido en la “manzana de la discordia” en Movimiento Ciudadano (MC).

La senadora Patricia Mercado reiteró que el actor y empresario, quien confesó públicamente haber matado a dos personas, no reúne las características ni valores para ser candidato del partido naranja, mientras que el coordinador nacional de MC, Dante Delgado, señaló en conferencia de prensa que él no es nadie para prejuzgar, por lo que serán los órganos partidistas los que definan si se respaldan o no las aspiraciones políticas del polémico personaje.

En entrevista, Patricia Mercado, declaró que ni Palazuelos ni Cuevas poseen los valores, las convicciones y la identidad que Movimiento Ciudadano profesa, por lo que insistió en rechazar la posibilidad de que se le conceda una candidatura.

“Aquí hay una identidad, hay valores, hay cuestiones en las que creemos. (…) No creo que sea un candidato para nuestro movimiento, es un movimiento que está ofreciendo ser algo nuevo, algo distinto. Palazuelos lo que ha hecho, se ha ufanado de su tráfico de influencias, se ha ufanado de sus relaciones con el Ejército, se ha ufanado de que mató a dos personas. (…) Para mí, Movimiento Ciudadano no debe de traer a un senador con esas posiciones”, recalcó.

En conferencia de prensa, Dante Delgado desestimó la confesión pública que hizo Palazuelos sobre su supuesta participación en actos criminales, pues dijo que “es un artista”, y -en tono molesto- pidió que quien tenga pruebas de que el “Diamante Negro” ha cometido algún delito que presente una denuncia penal ante la autoridad competente.

“Nosotros no podemos prejuzgar situaciones que corresponden a otras áreas y mientras no se acredite que existen supuestos, que no son legales, no vamos a validar esos pronunciamientos. Mientras estén a salvo los derechos de los ciudadanos, nosotros no vamos a prejuzgar. Acuérdense que él es un artista, es parte de todo un ejercicio”, apuntó.

El coordinador nacional de MC recordó que será el próximo 5 de febrero cuando los órganos del partido tomen la decisión. “Entre tanto, Movimiento Ciudadano jamás coartará el derecho de todas las y los ciudadanos de participar en términos de nuestra convocatoria”.

Ante las versiones de que Sandra Cuevas se incorpore al partido, la senadora Patricia Mercado también se pronunció en contra, pues los postulados de la alcaldesa no coinciden con una propuesta social demócrata como la que enarbola el partido naranja.

“No estoy de acuerdo con su forma de gobernar, con su forma de tratar los problemas de la ciudad y bueno no creo que sea un personaje… Movimiento Ciudadano no está recogiendo candidaturas independientemente de sus posiciones, no. (…) Ella no sería una candidata para Movimiento Ciudadano”, remarcó.

