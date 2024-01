El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas advirtió que el crimen organizado está instalando prácticamente un “narcogobierno” en las entidades gobernadas por Morena, por lo que exigió garantías para que el PRI como oposición, pueda seguir en la contienda electoral.

En el marco de la reunión Plenaria de los diputados y senadores de su partido, el dirigente tricolor destacó que la estrategia de seguridad implementada por el gobierno federal ha sido un rotundo fracaso. Luego de las afirmaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que vivimos en un país con tranquilidad, señaló que, por el contrario, México se cae a pedazos.

Alejandro Moreno subrayó que, aunque se mienta desde Palacio Nacional, la realidad es que el crimen organizado se ha establecido en distintas regiones gobernadas por Morena, instaurando un “narcogobierno”.

Alertó que quienes se dedican a la política están expuestos “hoy más que nunca” a una violencia generalizada, por lo que “exigimos a las autoridades garantías de seguridad para seguir en la contienda electoral, sin que eso signifique ponernos un blanco en la frente o convertirnos en la próxima víctima”.

“No podemos permitir que este país se caída a pedazos, que el crimen organizado no solo se inserte en el gobierno, el crimen organizado haga pactos, no solo en lo privado, muchas veces en lo público, están haciendo acuerdos en un territorio donde en este país no se puede transitar”, denunció.

Por su parte, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, recalcó que la mayor amenaza para la democracia mexicana es el narcotráfico, el crimen organizado, “que se está adueñando de una gran parte del territorio nacional”.

Dijo que las cifras de homicidios dolosos que reconoce el gobierno no corresponden a la realidad porque no se están contabilizando todos los crímenes. Además, señaló que en muchas ocasiones el control del territorio por el crimen organizado hace que disminuyan los homicidios. “¿Por qué?, porque los controla ya una sola banda delictiva y eso está pasando en muchas partes del país.

Por otra parte, denunció que “misteriosamente” están creciendo los homicidios culposos, disminuyen los homicidios dolosos y crecen los culposos.

