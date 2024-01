Senadores y diputados del PRI recibieron en su reunión Plenaria a la virtual candidata presidencial de la alianza opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz, quien los exhortó a trabajar unidos para impulsar el proyecto de la coalición Fuerza y Corazón por México, rumbo al proceso electoral del 2 de junio.

La aspirante presidencial fue acogida cálidamente por los legisladores del tricolor, encabezados por el dirigente nacional Alejandro Moreno, la secretaria general Carolina Viggiano, la presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, y los coordinadores parlamentarios, el senador Manuel Añorve y el diputado Rubén Moreira.

Luego de afirmar que en el último mes subió 6 puntos en las encuestas, Gálvez Ruiz pidió a los senadores y diputados priistas que salgan a la calle a convencer a más ciudadanos de que es muy importante un cambio en México.

“Los necesito en la calle, necesito la experiencia y la fuerza de Alito (Moreno), porque vaya que es un cabrón, pero también necesitamos la sensibilidad de las mujeres. Yo estoy aquí encabezando un proyecto donde se trata de construir un equipo. Tengan la certeza que cuando lleguemos al gobierno vamos a gobernar con las y los mejores, y en el PRI sobran, en el PRI hay gente talentosa, capaz, honesta, trabajadora, y por eso estoy aquí”, aseguró.

Dijo que los malos priistas ya se fueron del partido y se quedaron los que creen en México.

“No es tiempo de tener miedo, es tiempo de ser valientes, es tiempo de defender a la patria, es tiempo de recuperar esas causas, de ese PRI revolucionario que yo conocí, de ese PRI que luchaba por las causas de los campesinos, por las causas de los indígenas, por las causas de los trabajadores, por las causas de las mujeres. Ustedes representan eso, de verdad créanselo”, subrayó.

Xóchitl Gálvez enfatizó que el que ella encabeza no es un proyecto personal, sino de lo que se ha llamado gobierno de coalición. “Realmente queremos hacer un gobierno de coalición, donde quede atrás ese presidencialismo que tanto daño le ha hecho al país. No hay manera que un hombre o una mujer puedan gobernar un país tan complejo como México, no hay manera que las decisiones se tomen con el hígado y no con el corazón”, recalcó.

La precandidata presidencial agradeció la invitación para participar en la Plenaria del PRI y señaló que veía muchas caras conocidas, no sólo de priistas, sino de legisladores de otros partidos que recientemente se sumaron al tricolor como las exmorenistas Claudia Balderas y Cecilia Sánchez, la expetista Nancy de la Sierra y Nadia Navarro, quien dejó la bancada panista en el Senado.

Xóchitl Gálvez, candidata del PRI. Foto: Especial

