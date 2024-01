El presidente Andrés Manuel López pretende generar una “caja china” con la reapertura del caso Colosio, para distraer nuevamente al pueblo de México de sus fracasos como gobierno, aseguró la precandidata presidencial de la alianza opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz.

En conferencia de prensa, remarcó que después de 30 años y de un caso juzgado, el Presidente de la República solo quiere generar distractores ante la ola de violencia en varios estados y la falta de medicamentos, entre otros problemas que enfrentan los mexicanos.

“Sí me parece que es la caja china, ya la conocemos. El Presidente es un maestro para salirse de los temas que le incomodan. Tuvimos un fin de semana muy violento. Tanto en Baja California como en Chihuahua, en la parte de Ciudad Juárez. Entonces, él no quiere que se hable de los problemas del país. Lo que quiere es que se hable de los problemas que él pone en la agenda, e insisto, 30 años después, cosas que ya fueron juzgadas, hoy me parece que responde a la famosa ‘caja china’”, puntualizó.

