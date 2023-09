A unas horas de iniciar su primera visita a Estados Unidos, Xóchitl Gálvez, dio a conocer que morenistas desencantados con la 4T se le han acercado para sumarse al Frente Amplio por México (FAM) y respaldar su candidatura a la Presidencia de la República.

Entrevistada en el Senado, la legisladora panista aseguró que en Morena “no todo es color de rosa”, pues hay gente muy enojada con la forma en que se definió la candidatura presidencial en favor de Claudia Sheinbaum.

“También hay acercamiento del otro lado hacia nosotros, no le puedo decir quiénes, pero también de ese lado hay desencantados, porque hay mucha gente que siente que no está siendo tomada en cuenta y que inclusive están trayendo a gente del PRI a quitarles espacios que ellos pelearon históricamente en Morena, o sea, hay morenistas que están muy enojados. De hecho, hemos oído algunas rechiflas a la candidata, a Claudia, en algunos estados justo por esta situación, también hay enojo del lado de Morena, no todo es color de rosa”, remarcó.

Xóchitl Gálvez expresó su preocupación por la renuncia de Jorge Carlos Ramírez Marín y Nuvia Mayorga al PRI para adherirse al Partido Verde.

“Siempre es preocupante porque obviamente vienen votaciones que yo creo que, conociendo a Nuvia y a Jorge Carlos Ramírez, una cosa es que te vayas a un partido por alguna situación electoral, y otra tus principios respecto a los que has defendido en los cinco años”, apuntó.

Confió en que ellos seguirán “defendiendo la democracia estén donde estén, sigan defendiendo la imparcialidad” para los nombramientos que están pendientes.

Por otra parte, la virtual candidata presidencial del FAM informó que la reunión que tenía programada para este miércoles con el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, para hablar de la propuesta de seguridad en su campaña, se pospuso debido a compromisos del funcionario.

Dijo que el encuentro será reagendado para la próxima semana, una vez que ella regrese de su gira de trabajo a California, que iniciará este jueves para reunirse con los paisanos en Estados Unidos.

