El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, afirmó que se debe mantener la unidad para las elecciones del Estado de México y Coahuila, a fin de que trascienda el proyecto de la cuarta transformación hacia 2024.

En un comunicado, llamó a la ciudadanía tanto en Coahuila como en el Estado de México a salir y ejercer su derecho al voto este próximo domingo, al advertir que votar por otro partido “es hacerle el caldo gordo al priismo que no se quiere ir”.

“Si permanecemos unidos, esta transformación nos va a durar muchos años. La unidad es lo que nos permitirá darle continuidad al proyecto de nación que en 2018 inició con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador; trabajemos desde nuestras diferentes trincheras como un solo equipo”, manifestó.

“Este 4 de junio tendremos la oportunidad de dar un paso más para lograr la consolidación de la Cuarta Transformación, sigamos desmantelando las estructuras del viejo régimen y continuemos pintando el país de esperanza color guinda”, expresó.

Lee también “Miente una vez más”: Ciro Gómez Leyva responde a AMLO por agredirlo en la mañanera

Además, agradeció a figuras como Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña, Manuel Velasco, Karen Castrejón, Ignacio Mier, entre otros, por atender el llamado de la dirigencia nacional para asistir a los cierres de campaña de este fin de semana.

El líder morenista afirmó que “nadie gana nada destruyendo al de al lado. Fortalezcamos todos al movimiento y dejemos las decisiones importantes en manos del pueblo”.

“No basta el deseo de cambio de la gente, si queremos que la transformación sea una realidad en Coahuila, en el Estado de México y en todos los rincones del territorio nacional, debemos ir unidos, Morena y el pueblo de México porque precisamente esa unidad es la fuerza de nuestro partido.

"Juntos y apegados a los principios de no mentir, no robar y no traicionar alcanzaremos la regeneración de la vida pública del país”, apuntó.

Lee también Retiran órdenes de aprehensión a Rosario Robles por lavado y delincuencia en caso de “La Estafa Maestra”

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

asf/rmlgv