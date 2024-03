La representación de Morena ante el INE señaló que la empresa encargada del monitoreo de spots de radio y televisión es ineficiente y tiene malos resultados, por lo que pidió al Instituto que tome medidas para garantizar su funcionamiento y que se revisen sus resultados.

En un comunicado, el representante de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, puntualizó que la empresa Grupo de Tecnología Cibernética S.A. de C.V. contratada durante la gestión de Lorenzo Córdova en el INE, ha tenido un bajo porcentaje de detecciones en emisoras; alto porcentaje de promocionales no detectados; incremento en las detecciones cuyo contenido no corresponde a un material pautado y la no identificación de la ausencia de grabaciones.

Recordó que en 2021-2022 se llevó a cabo la renovación tecnológica del software de digitalización y detección del Sistema Integral de Verificación y Monitoreo (SIVEM) y del Centro Nacional de Control y Monitoreo (CENACOM), sin embargo, dijo que ha habido pocos resultados.

Adelantó que este tema será llevado a debate en el Consejo General en la sesión de este jueves 14 de marzo.

El diputado de Morena comentó que aunado a la ineficiencia del software, el INE también autorizó ampliar el presupuesto en este ramo a 14 millones 325 mil pesos para la contratación de 89 plazas, 17 de ellas por un periodo de 3 meses y 72 por un tiempo de 5.5 meses.

Después, el INE determinó que para lograr los objetivos institucionales necesitaban reforzar con 41 plazas más por un periodo de contratación de 4.5 meses, por lo que se está ejerciendo un sobre esfuerzo en recursos humanos y un gasto extraordinario.

“Hemos solicitado que se entreguen informes quincenales a este Consejo General con los avances y la documentación para verificar el cumplimiento de los estándares operativos de las pautas de transmisión y de las normas aplicables”, declaró.

También requirió que el Órgano Interno de Control y las áreas del instituto determinen las responsabilidades administrativas a que haya lugar por las fallas en el proceso de monitoreo de spots de Radio y Televisión.

