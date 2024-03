El presidente de Morena en la Ciudad de México, Sebastián Ramírez, rechazó firmar un pacto de civilidad como lo pidió la oposición, y mejor le pidió al PAN, PRI y PRD dejar la hipocresía y cumplir con la ley.

En rueda de prensa, el morenista precisó que el mejor pacto de civilidad es cumplir con lo que marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para no comprar el voto, que no se destruya propaganda de los adversarios y que no coloquen publicidad ilegal, como los anuncios espectaculares de Santiago Taboada que ya hay en algunos puntos de la Ciudad, los cuales están prohibidos por la Ley de Publicidad Exterior.

“El mejor pacto de civilidad es la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. Es la típica hipocresía de la derecha de este país, por un lado salen con un comunicado que un pacto de civilidad, y el mismo día están subiendo espectaculares ilegales, entonces, porque mejor no cumplir la ley todas y todos, sin tanto rollo y parafernalia”, sostuvo.

Lee también INE avala registro de saxofonista María Elena Ríos como candidata a diputada por Morena

Sebastián Ramírez ironizó y dijo que después de esta solicitud de pacto de civilidad, se pedirán recursos para que el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) concretará esta firma y los dirigentes irían muy “trajeados” a suscribirlo.

“Mejor cumplir la ley todas y todos, que no pongan espectaculares ilegales, que no contraten brigadas para andar bajando… Todos vimos cómo fueron a rajar los pendones de Clara en Benito Juárez, los vio la gente. Entonces mejor dejar la hipocresía, la típica del PRIAN y en vez de andar proponiendo pactos de civilidad, mejor hacer las cosas bien, lo que les proponemos es que el mejor pacto de civilidad es que cumplan la ley”, insistió.

Lee también El number one de Morena al Congreso de la CDMX

Ayer, las dirigencias locales del PAN, PRI y PRD solicitaron la firma de un pacto de civilidad debido al retiro indiscriminado de propaganda en las calles y las amenazas veladas en contra de las y los candidatos de la oposición, tanto en redes sociales como en los actos públicos.

Calificaron de lamentables las condiciones de violencia e ilegalidad con que se están realizando las campañas a la Jefatura de Gobierno entre las tres fuerzas participantes, por lo que consideraron la necesidad de realizar acciones preventivas y poner un freno a esta situación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

vcr