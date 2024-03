El number one de Morena al Congreso de la CDMX

Nos platican que quien encabeza la lista de candidatos a diputados locales por la vía plurinominal de Morena es Néstor Núñez, exdelegado en Cuauhtémoc, exdiputado local y uno de los coordinadores territoriales de la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. Luego de jaloneos, nos aseveran que la posición de privilegio de don Néstor tiene todo el respaldo de la exjefa de Gobierno, además, no hay que olvidar que es muy cercano a Ricardo Monreal. Y es que, si recordamos, en 2021 mucho del desajuste de las candidaturas de Morena fue que precisamente no avanzó la de Néstor Núñez para reelegirse en Cuauhtémoc. Ahora bien, también nos señalan que en el equipo del exdiputado local no se descarta que, aun llegando al recinto de Donceles, se vaya al gobierno federal si gana doña Claudia.

Votarán 524 personas postradas el próximo 2 de junio

Nos adelantan que 524 personas que están postradas o con su movilidad disminuida que no les permite acudir a los centros de votación podrán emitir su sufragio de forma adelantada para el 2 de junio, cuando se defina quién será el próximo jefe o jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Nos recuerdan que esta es una de las dos nuevas modalidades que se implementarán en la capital del país para votar a distancia, la otra es el sufragio en reclusión. Nos afirman que consejeros electorales, como Ernesto Ramos, andan muy atareados para poder lograr la impresión y producción de los productos para que todo esté a tiempo. Veremos cómo resulta esta innovación en la capital.

Que al Verde no le afectan las peleas por candidaturas

El que dice que no le afectan las pugnas entre morenistas y petistas por las candidaturas a presidencias municipales es al dirigente del Partido Verde Ecologista de México, José Couttolenc, pues consideró que si bien van los tres partidos políticos juntos en algunos ayuntamientos, no le preocupa tanto que no haya cuadros del PVEM, pues donde van solos tienen la suficiente fuerza para conseguir los votos necesarios porque a lo que le apuestan es a fortalecer la alianza que llevó a la maestra Delfina Gómez al gobierno mexiquense.