Claudia Sheinbaum, virtual candidata presidencial de Morena, afirmó que México ya no es la dictadura perfecta, como aseguró el escritor peruano Mario Vargas Llosa, en 1990, para criticar a los gobiernos priistas de ese entonces.

En su gira por Los Ángeles, Estados Unidos, la exjefa de gobierno también dijo que ya tampoco hay machismo en el país, porque se permite la participación de las mujeres en la política.

“Decían que México, lo dijo Vargas Llosa, era la dictadura perfecta, pues no, México está cambiando, y México ya cambió. México ya no es machista, México permite la participación de las mujeres. Y México ya no es la dictadura perfecta. México es democrático y va a ser más democrático todavía”, expresó.

En el Teatro Million Dollar, ubicado en Broadway, se reunió con trabajadores mexicanos que radican en Estados Unidos, para plantearles los proyectos que llevó a cabo en la Ciudad de México, antes de solicitar licencia para participar en el proceso interno de Morena, y les pidió a los connacionales trabajar a favor de sus aspiraciones.

“También aquí tenemos que hacer comités de defensa de la transformación. ¿Nos van a ayudar? Comités de defensa de la transformación de mexicanos en el exterior. La segunda, cada uno de ustedes va a hablar con sus familias, con sus amigos que están en México, para decirles que tiene que seguir la transformación de la vida pública. Hay que registrarse en los consulados, lo solicitamos y ya no hay citas”, solicitó.

Asimismo, reiteró que impulsará la propuesta del presidente López Obrador, para reformar la Constitución y establecer que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean elegidos por voto popular.

“Hasta el representante de un consejo del agua se elige, aquí. Se elige a los jueces locales, ¿cierto o no? Pues, entonces, ¿por qué no en México se van a elegir a los jueces por el voto popular? ¿Por qué no se van a elegir a los ministros de la Suprema Corte con el voto popular?”, refirió.

Mario Delgado invita a comunidad migrante a sumarse a la 4T

Por su parte, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, invitó a la militancia a continuar los trabajos de organización en Estados Unidos.

Asimismo, recordó que los morenistas miembros de la comunidad migrante ya pueden acudir a los consulados mexicanos para solicitar la emisión de su credencial para votar, y hacer valer su derecho.

“El día de ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que ya pueden acudir sin cita a los consulados a pedir su credencial del INE”, subrayó.

