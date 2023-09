El excanciller, Marcelo Ebrard, aseveró que ya no tiene espacio en Morena, luego de que ayer denunció irregularidades en el proceso de encuestas en las que salió vencedora Claudia Sheinbaum.

"Hoy tenemos reunión en un ratito más, no nos habíamos planeado esta situación, no me esperaba lo que pasó ayer, hoy tomaremos decisiones y el lunes haremos una asamblea, lo que sí me queda claro es que En morena no tenemos espacio", dijo esta mañana en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula.

Sobre la posibilidad de irse a Movimiento Ciudadano o plantear una candidatura ciudadana, Ebrard respondió que "hay décadas en las que no pasa nada y hay días en los que pasa lo que no pasó en décadas y hoy es uno de esos días".

Shienbaum quedó con 10 puntos por encima de Ebrard en todas las encuestas realizadas por Morena, lo que el exjefe de Gobierno admitió. "Perdón, pero yo no estoy argumentando que le gané a Claudia".

Además, dijo que "no soy una persona de impulso, ni una persona que no pueda aceptar que no ganamos" y recordó cuando AMLO le ganó en el proceso para ser candidato en ocasiones anteriores.

AMLO responde a Ebrard: "es libre de tomar la decisión que le parezca más conveniente”

Ante la inconformidad de Marcelo Ebrard con el proceso de Morena, AMLO dice que todas las corcholatas estuvieron de acuerdo con las reglas que aprobó el Consejo del partido.

Celebra AMLO que “todos apoyaron a Claudia Sheinbaum” y “todos hablaron de la unidad”: “Claudia hizo un llamado a la unidad (...) dijo que las puertas estaban abiertas”.

AMLO: “Hay que esperar lo que decida Marcelo Ebrard, que está en libertad, lo estimamos mucho, es nuestro compañero, nuestro amigo, pero es libre de tomar la decisión que le parezca más conveniente”.