Morena reza para que Marcelo sea candidato presidencial de MC

Después de que Marcelo Ebrard exigió la reposición de la encuesta que definió a Claudia Sheinbaum como la candidata presidencial de Morena, aseguró que el próximo lunes, junto con su estructura definirá los pasos a seguir después de que hasta insultó a su dirigente nacional, Mario Delgado. Nos cuentan que al interior de su equipo se dice que Ebrard Casaubon no deja de pensar en la candidatura presidencial, aunque no sea por Morena. Habrá que ver si ahora que él lo necesita, Movimiento Ciudadano o, mejor dicho, Dante Delgado, le abre las puertas del partido naranja y lo hace su candidato presidencial, situación por la que, nos aseguran, Morena reza que suceda, pues así se podrá dividir el voto de la oposición y alejará los “malos pensamientos” de algunos emecistas que quieren que su partido apoye a la candidata del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez.

Una ruptura que podría ser muy productiva

Y dentro de Movimiento Ciudadano se frotan las manos y hacen cuentas, pues aseguran que en el hipotético caso de que Marcelo Ebrard se fuera al partido naranja no llegaría con las manos vacías, pues se podría llevar varias docenas de diputados de Morena que han asegurado que lo acompañarían en cualquier circunstancia para llegar a la Presidencia. Nos hacen ver que, si este escenario se convirtiera en realidad, y los diputados morenistas mantienen su lealtad a Ebrard, la bancada emecista podría incluso convertirse en la segunda fuerza en la Cámara de Diputados lo que traería un reacomodo en San Lázaro y haría un hueco a la mayoría morenista. A río revuelto…

El Poder Judicial será llevado a tribunales

Nos dicen que ante la negativa del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para pagar los servicios de la empresa Ingeniera y Control de Proyectos, S. A., (Incopsa), que construyó el edificio sede en Colima hace 4 años, y no obstante que existe un finiquito firmado por todas las partes, la compañía constructora demandará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Poder Judicial, la máxima autoridad judicial del país. De manera sistemática, aseguran, el CJF se niega a pagar. Nos aseguran que años atrás la empresa pudo haber cobrado por sus servicios, sin embargo, se negó a pagar un “moche” para recibir sus honorarios.

Con los bastones de mando no se juega

Nos cuentan organizaciones indígenas, como el Consejo Supremo Hñahñu, que aglutina a más de 1 millón de personas, que los bastones de las etnias no se regalan, se comparten momentáneamente, y no pueden heredarse por parte de algún gobernante a su sucesor o candidato, ni tampoco se puede usar con fines electorales. Consideran una afrenta el manoseo presidencial a este símbolo. Es muy probable que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador entregue, como lo prometió, el bastón de mando de la autollamada Cuarta Transformación a la ganadora de la encuesta, Claudia Sheinbaum. Sin embargo, para algunos pueblos originarios, el mensaje es claro: con los bastones de mando no se juega.