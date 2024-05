A 25 días de que terminen las campañas presidenciales, Jorge Álvarez Máynez aseguró que le alcanza el tiempo para ganar la Presidencia de México, no un segundo lugar.

Así lo dijo el abanderado de Movimiento Ciudadano (MC) desde Morelia, Michoacán, donde sostuvo que la elección ya cambió gracias a los jóvenes y por este motivo todo es posible, hasta alcanzar la silla presidencial.

“Esta elección ya cambió y la cambiaron ustedes. Yo no tengo los espectaculares, yo no tengo el dinero sucio que tienen los candidatos y las candidatas de Morena y del PRI, pero ellos no tienen esto.

“Ellos llevan dos años haciendo campaña ilegal, despilfarrando recursos y no tienen el cariño de la gente, el cariño de las jóvenes, que nosotros hemos logrado en nueve semanas de campaña legal, de campaña limpia, por eso vamos a poder transformar México”, dijo ante simpatizantes emecistas.

El político zacatecano insistió en que no hay dinero ilegal que financie su campaña y por eso va a poder transformar a México pues no le deberá nada a patrocinadores.

“A campaña no la pagan constructores, desarrolladores inmobiliarios o negocios escondidos detrás de medios de comunicación o en el gobierno. Esta campaña no le debe nada ni a los poderosos ni a los millonarios y por eso vamos a poder con ustedes transformar México, porque esta es una campaña que se ha hecho en salones de clases, en los pizarrones de las escuelas, en las libretas de los adolescentes, de las niñas, de los niños y de los jóvenes, y con carteles que los jóvenes hacen para demostrarles que no es cierto que son apáticos, que no es cierto que no quieren participar. Cambiamos la elección y vamos a cambiar México”.

