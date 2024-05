“Quien quiere ejercer el poder después de López Obrador va a necesitar contar con una mayoría social, con una legitimidad social, no va a ser fácil enfrentar el post López Obradorismo y yo me he asumido como un candidato y en su momento como un Presidente post López Obrador”, explicó Jorge Álvarez Máynez al asegurar que tiene altas posibilidades de gobernar México ya que representa a una mayoría silenciosa.

Durante la presentación de su libro “El México Nuevo”, en Guadalajara, Jalisco, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano señaló que aunque considera difícil enfrentar esta época de la Cuarta Transformación, él está preparado y cuenta con una mayoría de simpatizantes que podrían facilitar la transición de gobiernos.

“Los próximos años se tiene que tratar de otra cosa, tenemos que asumir el gobierno del actual Presidente como una época de transición, como una transición más de la vida política, (…)como una transición que debe dejar atrás ciertas prácticas de opulencia, ciertas prácticas de derroche, de despilfarro, de abuso de poder.

“Ojalá variad de las cosas que logró modificar el actual presidente permanezcan, que se normalice el incremento paulatino a los salarios que el movimiento ciudadano ha defendido desde hace muchos, que se normalice el derecho de las personas a tener un apoyo por parte del gobierno pero no sólo eso, que lo convirtamos no en programas clientelares sino en derechos de los que las personas se sientan sujetas y que podamos cristalizar en una perspectiva de sostenibilidad, de emancipación para todas las mexicanas y todos los mexicanos”, explicó el político zacatecano.

En compañía de Clemente Castañeda, coordinador naranja en el Senado; Patricia Mercado, Senadora y Amalia García, lideresa emecista, Álvarez Máynez reveló que aceptó ir por la grande de Movimiento Ciudadano al darse cuenta de que hay un sector de indecisos que podría lograr que por primera vez el partido naranja llegue a la silla presidencial.

“Cuando decido participar en la contienda presidencial, lo hago primero pensando en que se puede ganar y cuando pienso que se puede ganar, lo hago pensando en que en este país existe una mayoría silenciosa, una mayoría que no ocupa los ‘trending topics’ de Twitter, que no participa de la discusión que si somos Venezuela, Cuba, o Dinamarca, o Noruega.

“Esa mayoría silenciosa se ha ido apartando, se ha ido excluyendo de las cenas de Navidad, no solamente de Twitter, de las conversaciones, (…) existimos millones de personas en México, que no queremos regresar a los gobiernos del PRI y del PAN, (…) pero que también vemos con mucha preocupación el devenir de un proyecto político organizado alrededor de un liderazgo que es el del presidente y que en los estados ha retomado a las peores expresiones”, dijo.

El prólogo de “El Nuevo México” fue escrito por Patricia Mercado y la contraportada por su hijo Luciano, en él el candidato presidencial detalla su proyecto de nación además de otros planteamientos de los que ha hablado con estudiantes o reporteros como la libertad de decisión de las mujeres sobre el aborto y las personas desaparecidas.

En la presentación también estuvo acompañado por Dante Delgado, líder nacional de MC; Mirza Flores y Alberto Esquer, candidatos al Senado, Manuel Rojo, dirigente estatal del partido y otras candidaturas locales. Aunque la presentación se llevó a cabo en Jalisco, Álvarez Máynez omitió mencionar al gobernador Enrique Alfaro.





































