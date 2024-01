Santa Lucía del Camino.— El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, evadió responder los cuestionamientos por el uso de personas migrantes de Centroamérica para “llenar” los eventos políticos del precandidato panista al gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada.

Lo anterior, luego de que se difundieran videos y fotografías de personas migrantes originarias de Haití en un acto político de Taboada, quienes vestían playeras y gorras del PAN y portaban banderas de este instituto político.

Tras ser increpado por medios de comunicación a su llegada a un evento de Xóchitl Gálvez en Oaxaca, el dirigente nacional del blanquiazul no pudo externar una respuesta coherente a lo que se le preguntaba y en varias ocasiones evadió dar una explicación, pese a la insistencia de los reporteros.

En cambio, Marko Cortés intentó desviar el tema hablando sobre la diputación migrante que ganó su partido en el año 2021, así como con críticas hacia la Guardia Nacional por su papel en la contención del flujo de extranjeros en tránsito por el país en su camino para llegar a los Estados Unidos y con cuestionamientos al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Yo sé que les duele, pero ¿saben qué partido tiene el primer diputado migrante electo directamente por los migrantes? Acción Nacional, en la Ciudad de México y es Raúl Torres. Él fue electo por primera vez por los mexicanos que viven en el extranjero y que votan, se los ganamos en 2021, y por eso les duele, porque les vamos a volver a ganar el voto migrante”.

Al considerar que el político no respondió lo que en realidad se le cuestionó, los reporteros insistieron sobre la presencia de centroamericanos en eventos de la capital del país, pero Cortés nuevamente respondió algo que no tenía ninguna relación.

“Lo que les diría es que están ardidos porque esa es otra arena que les vamos a ganar. Los programas sociales con los que presionan a la gente simplemente no los toman en cuenta”.

— ¿Pero eso qué relación tiene con el hecho de que usen a personas migrantes de Centroamérica para llenar los eventos políticos del PAN? – se le reviró.

— Al contrario, nosotros estamos pidiendo un trato justo a los migrantes. A los migrantes mexicanos que van a los Estados Unidos y también a los migrantes de Centroamérica que vienen a nuestro país, porque ahora resulta que la Guardia Nacional se convirtió en el muro para contenerlos. Nuestro respaldo y nuestro respeto a los migrantes de América Latina que este gobierno los maltrata, y este gobierno debería poner el ejemplo.

El líder panista agregó que si se exige que a los migrantes mexicanas que cruzan a los Estados Unidos se les trate dignamente, las autoridades deben ofrecer el mismo trato a los migrantes aquí. “Y por eso es que les estamos ganando el voto de los migrantes”, agregó.

— ¿Están pagando a personas migrantes para que llenen los eventos políticos del PAN?, se le insistió.

— Los estamos sumando, a la gente que quiere.

— ¿Entonces sí los “invitaron” a asistir al evento?

— Estamos sumando, a todos los mexicanos que ven que las cosas van de mal en peor. De hecho, el día de ayer hicimos una denuncia ante organismos internacionales porque esto lo debe de saber la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Parlamento Europeo.

“No se vale lo que están haciendo contra ustedes los periodistas, el Presidente de la República un día sí y otro no vuelve a atacar a los periodistas, a aquellos que no controla, que no son de sus fieles seguidores”, respondió.

— Para que quede claro, sobre las fotos que se publicaron de las personas migrantes en el evento de Taboada, ¿podemos entender que sí los están sumando? – se le preguntó.

— Nada más para que quede claro, Acción Nacional es el primer partido político que tiene un diputado migrante electo directamente por los migrantes, ese no lo tiene Morena, ese se lo ganamos nosotros. Nosotros sí vamos por el voto migrante, dijo.

— Pero las personas migrantes de Centroamérica no votan en nuestro país…

— No, pero nosotros sí estamos exigiendo su trato justo, que se les trate como personas, y por eso hemos denunciado que la Guardia Nacional no se convierta en el muro fronterizo de las hermanas y hermanos migrantes de América Latina.

— ¿Qué respuesta le das a las personas que están cuestionando el uso de las personas migrantes?

— La respuesta es que nosotros vamos por el voto de todas las personas que viven en México, y de todos aquellos que viven fuera del país. Que Xóchitl Gálvez va a ganar con el voto de los mexicanos que viven en el país y con los que por alguna razón tuvieron que salir del país.

— ¿Entonces no hay una postura del PAN?

— Al contrario, nosotros llevamos en la lista del Senado a un migrante, Juan Hernández, auténticamente migrante y que se va a encargar y tiene como responsabilidad que voten los mexicanos que viven en el extranjero por Xóchitl Gálvez y por nuestros candidatos, finalizó.









