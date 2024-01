El precandidato único del PAN, PRI y PRD a la Jefatura de Gobierno, Santiago Taboada, cerró su precampaña en las alcaldías Iztapalapa y Gustavo A. Madero, aunque algunos migrantes con playeras y banderas del PAN se hicieron presentes.

Ante ello, el equipo de campaña de Santiago Taboada se deslindó e indicó que no reconoce a ese grupo como parte de la campaña y lo que saben es llegaron, se tomaron la foto y se fueron.

La dirigencia de Morena en la Ciudad de México condenó “la desfachatez” del precandidato Santiago Taboada de utilizar a migrantes haitianos para llenar su cierre de precampaña en la Gustavo A. Madero.

“Es inaceptable que Taboada y su séquito se aprovechen de la necesidad de la población extranjera que está de paso en nuestra capital y la utilicen con fines políticos; esto es poco ético, además de que se viola el artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, precisó la dirigencia partidista.

Por lo anterior, hicieron un llamado enérgico al PAN para que dejen de lucrar con la vulnerabilidad de quienes dejaron sus países en busca de una mejor calidad de vida.

Lee también Migrantes con playeras azules y logos del PAN asisten a cierre de precampaña de Taboada

Migrantes haitianos visten con colores del PAN para apoyar a Taboada. Foto: Fernanda Rojas. EL UNIVERSAL

“Lo sucedido esta tarde no puede pasarse por alto y es necesario que las autoridades electorales hagan algo al respecto; Taboada recurre a la vieja política y eso es lo que los capitalinos ya no quieren, por ello le han dado la espalda tal y como lo muestran las encuestas”, añadió Morena.

Recordaron que durante estas semanas el panista ha recurrido a distintas prácticas que durante décadas aplicaron “sus padrinos” del PRI; tan solo hace unos días supuestamente repartió despensas por distintas colonias de la Ciudad pidiendo a cambio la credencial de elector de los beneficiarios.

“Santiago Taboada se ha caracterizado por utilizar a la gente para beneficio personal; lo hizo como líder del Cártel Inmobiliario y ahora como precandidato del frente perdedor compuesto por el PRI, el PAN y el PRD. Desde que Taboada fue impuesto por el PAN, sus aspiraciones políticas quedaron manchadas y sabedor de que va en picada, hace de todo para tratar de figurar entre el electorado, pero inició con el pie izquierdo y difícilmente podrá levantarse”, indicó la dirigencia morenista.

Migrantes con playeras azules y logos del PAN asistieron al cierre de precampaña de Santiago Taboada en las alcaldías Iztapalapa y Gustavo A. Madero#Video: Omar Díaz - EL UNIVERSAL pic.twitter.com/1GxH7zPa1Y — El Universal (@El_Universal_Mx) January 3, 2024

Acto de vergüenza y desfachatez: Chertorivski

El precandidato a la jefatura de Gobierno por Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivski, calificó como un acto de vergüenza y desfachatez que en el mitin de Santiago Taboada hayan llevado a migrantes haitianos para apoyarlo.

Indicó que en la capital como en el país se requiere de una política migratoria, por lo que se dijo molesto y dolido.

“Me parece una vergüenza. En este país está en un dolor absoluto con lo que está pasando en materia migratoria. Ya no somos un país solamente de expulsión, somos un país de recepción, de tránsito y no lo hemos entendido. El gobierno lo ha hecho terriblemente mal y los que se dicen oposición utilicen migrantes para actos electorales me parece vergonzante. Estoy muy molesto, me duele profundamente”, sentenció.

Salomón Chertorivski. Foto: Berenice Fregoso. EL UNIVERSAL

También refirió que Morena y el PRI, son lo mismo. “Son expriistas. Como decía mi abuelita: versión corregida y aumentada”.

Este miércoles el precandidato naranja cerró precampaña en la alcaldía Venustiano Carranza con la partida de la tradicional partida de Rosca de Reyes y rodeado de niños y vecinos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss