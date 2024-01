El precandidato único de la alianza opositora a la Jefatura de Gobierno, Santiago Taboada, retomó sus actividades proselitistas tras las fiestas decembrinas y aseguró que están a cinco meses de ganar la Ciudad de México y el país.

Durante un evento en la alcaldía Miguel Hidalgo, precisó que el 2 de junio los capitalinos tienen únicamente dos opciones: vivir los próximos seis años como en Iztapalapa o como en la Benito Juárez.

“Nadie me lo cuenta, llevo siete eventos en Iztapalapa, entramos y les entramos con una palabra: cambio. La gente nos dice que ya no quieren vivir así. No puede estar destinada la gente en esta Ciudad a que dependiendo el lugar en el que vivas, es el servicio público que te toca, tenemos que emparejar la Ciudad”, comentó.

Añadió: “Hay dos opciones, una no dio resultados (Iztapalapa). Hay colonias completas en la alcaldía Iztapalapa en donde ni siquiera tienen drenaje, no pueden construirles un baño adentro sus casas porque ese es el nivel de atención que le dieron a los problemas. Nosotros estamos logrando y entregando una alcaldía segura, pero ahora quiero una cosa más: quiero que la Ciudad de México sea lugar más seguro para vivir del país, y eso lo vamos a lograr blindando toda la Ciudad”.

Asimismo, durante su mensaje, aseguró que va a rescatar al Metro, las estancias infantiles, los servicios de salud y el seguro popular, y propuso, aunque aún no pueda, darle un seguro rosa a todas las mujeres de la Ciudad. “Eso es lo que requieren las mujeres de la Ciudad”.

Aclaró que la alianza conformada por el PAN, PRI y PRD no quieren eliminar los programas sociales, sino mejorarlos, como él lo hizo en la Benito Juárez.

Santiago Taboada se despidió de los miguelhidalguenses con tres frases: “toma lo que te dan y vota por el PAN”, “tú diles que sí y vota por el PRI”, y “toma lo que te den y vota PRD”.

“La que quieran escoger en cinco meses, porque en cinco meses los vamos a sacar a punta de votos del Palacio del Ayuntamiento”, subrayó.

Por último, le mandó un mensaje a la gente de Morena: “Que se serenen, morenos, que les vamos a ganar la Ciudad”. También se comprometió a cumplir la ley durante este periodo de intercompañías que arranca el 4 de enero.

“Hay que ir con los medios de comunicación, hay que debatir el proyecto de la Ciudad y eso realmente nos va a permitir contrastar. La gente en la Ciudad se merece que le digan cómo quiere vivir los próximos seis años, y eso nosotros se los hemos podido demostrar en nuestros gobiernos”, apuntó.

Al evento acudió el alcalde Mauricio Tabe, quien recibió el respaldo de Taboada Cortina para buscar la reelección.

