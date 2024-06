Monterrey, Nuevo León. – La ex candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Monterrey, Mariana Rodríguez, denunció más irregularidades en la elección del pasado 2 de junio, en donde ahora incluyó la quema de vehículos a personal de su campaña.

En rueda de prensa, la esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, estuvo acompañada de dos presuntos afectados y cuya responsabilidad adjudicó al alcalde electo, Adrián de la Garza.

Esta denuncia, se suma a las dos anteriores, donde la emecista denunció el uso de la Fiscalía por parte del priista y agresiones a integrantes de su comité.

“La violencia de Adrián de la Garza y del PRI no paró ahí.

Voy a platicarles sobre los casos de las personas que fueron atacadas quemándoles sus autos para asustarlos e intimidarlos, personas que con tanto esfuerzo, trabajo y sacrificios construyeron su patrimonio y que sólo por querer que su ciudad tuviera un mejor futuro, fueron lastimadas por estos delincuentes electorales”, señaló la emecista.

Rodríguez reiteró que De la Garza se robó la elección regia y que las irregularidades y presuntos delitos electorales deberán sancionarse por parte de las autoridades competentes.

“No me cansaré de repetir que esto no se trata de ganar o perder una elección, se trata de no quedarse callados ni de brazos cruzados ante la injusticia y todos estos casos de abuso contra personas inocentes y de bien.

Esta lucha es un llamado a que como ciudadanos no permitamos que las elecciones en nuestra ciudad y en el país sean el escenario de la violencia y del terror, esta lucha es para que delincuentes electorales como Adrián de la Garza y el PRI no crean que pueden secuestrar y usar a su antojo la Fiscalía, cometer delitos y salirse con la suya”, dijo Rodríguez.

Este fin de semana, el Tribunal Electoral del Estado admitió la impugnación de las elecciones en la capital del estado, proceso que podría extenderse hasta tres meses.





