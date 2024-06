Monterrey, Nuevo León.- Tras las acusaciones de Mariana Rodríguez, ex candidata a la alcaldía de Monterrey por Movimiento Ciudadano, el alcalde electo Adrián de la Garza aseguró que las pruebas presentadas en su contra son falsas y defenderá la contienda del pasado 2 de junio.

En rueda de prensa, el priista acusó a Movimiento Ciudadano de fraude y de querer robar la elección del pasado 2 de junio.

“Que quede claro que los candidatos de Movimiento Ciudadano no saben perder, el símbolo de los naranjas de Nuevo León es no saber perder y querer arrebatar la voluntad ciudadana a la mala. Quisieron ganar con trampas y ahora fabrican e inventan lo que no pasó en la elección para intentar revertir la voluntad de cientos de miles de regiomontanos”, señaló.

Lee también Mariana Rodríguez llama “delincuente electoral” a Adrián de la Garza; buscará anular elección

De la Garza dijo que va a defender los comicios y que no permitirá que otros poderes arrebaten la decisión de los regiomontanos.

“Desde el Gobierno se haría todo un operativo para fabricar evidencias e inventar una realidad falsa basada en hechos que no sucedieron”, dijo De la Garza.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/cr