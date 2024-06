La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León llevó a cabo una serie de cateos en domicilios relacionados con Héctor Mateos, abogado electoral de la ex candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Monterrey, Mariana Rodríguez.

Los operativos estuvieron a cargo de la Fiscalía Especializada en Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y se efectuaron después de que la emecista presentara videos de las presuntas agresiones a integrantes de su equipo de campaña durante la jornada electoral del pasado 2 de junio.

El primer cateo se llevó a cabo en la Plaza Comercial Avanta Gardens, ubicada sobre la Avenida Vasconcelos, en el municipio de San Pedro Garza García. Otro despliegue se realizó en el domicilio de los papás del litigante y en la casa y negocio de sus ex suegros. Previamente, la Fiscalía General había realizado otros cateos en el sur de Monterrey y en San Pedro Garza García.

Lee también Mariana Rodríguez llama “delincuente electoral” a Adrián de la Garza; buscará anular elección

En la capital, los operativos se realizaron en los departamentos Mansión Colonial Suites, ubicados en la colonia Altavista, sobre la calle Hamburgo. En San Pedro, los elementos ministeriales se desplegaron en una vivienda de la colonia Magenta Residencial, un sector privado sobre la Avenida Real San Agustín.

Denuncia Mariana Rodríguez agresiones a su equipo de campaña

A la par de que la Fiscalía General de Justicia ejecutó los cateos en los municipios de Monterrey, la ex candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía regia, Mariana Rodríguez denunció más irregularidades en la elección y responsabilizó al alcalde electo Adrián de la Garza de la coalición PRI-PAN-PRD, por agresiones físicas a su equipo de campaña.

En rueda de prensa y por segundo día consecutivo, la emecista desglosó las 23 razones que le permiten, dijo, impugnar la elección.

Dentro del desglose, la esposa del gobernador Samuel García, mostró videos de cámaras de seguridad donde se observan las supuestas agresiones y acoso de agentes ministeriales con el personal de la plantilla de Mariana. Incluso, a la conferencia asistieron tres integrantes del equipo de la emecista, con golpes y lesiones todavía visibles.

“Ahorita mientras estamos aquí, están sucediendo más atrocidades del PRI y de Adrián de la Garza que siguen amedrentando a mi equipo y a mis colaboradores. Estas razones van desde cerrar casillas y manipular material electoral de forma ilegal hasta amenazas, golpes, quema de carros y creación de órdenes de aprehensión y de cateos sin pruebas”, señaló Rodríguez.

Lee también Adrián de la Garza asegura que pruebas en su contra son falsas; acusa a MC de querer robarse la elección en Monterrey

Adrián de la Garza aseguró que las pruebas presentadas en su contra son falsas y defenderá la contienda del pasado 2 de junio. Foto: @AdrianDeLaGarza

De acuerdo con la ex candidata, los presuntos agresores mencionaron a los afectados que fueron enviados por Adrián de la Garza y que este contó en todo momento con el apoyo de la Fiscalía General.

“Hago responsable a Adrián de la Garza y a la Fiscalía por todas las agresiones y fechorías que mi equipo reciba en los próximos días porque ya lo están haciendo desde las primeras horas del día de hoy”, expresó Mariana.

La emecista agregó que durante la jornada electoral del pasado 2 de junio, la Fiscalía operó a favor De la Garza enviando a su personal a casillas de diferentes Distritos Electorales, y que, además se trianguló dinero a través de agentes ministeriales y el cierre ilegal de casillas antes de las 18:00 horas.

Adrián de la Garza niega acusaciones

Tras las acusaciones de Mariana Rodríguez, ex candidata a la alcaldía de Monterrey por Movimiento Ciudadano, el alcalde electo Adrián de la Garza aseguró que las pruebas presentadas en su contra son falsas y defenderá la contienda del pasado 2 de junio.

En rueda de prensa, el priista acusó a Movimiento Ciudadano de fraude y de querer robar la elección del pasado 2 de junio.

“Que quede claro que los candidatos de Movimiento Ciudadano no saben perder, el símbolo de los naranjas de Nuevo León es no saber perder y querer arrebatar la voluntad ciudadana a la mala. Movimiento Ciudadano quiso ganar con trampas y ahora fabrican e inventan lo que no pasó en la elección para intentar revertir la voluntad de cientos de miles de regiomontanos”, señaló.

De la Garza dijo que va a defender los comicios y que no permitirá que otros poderes arrebaten la decisión de los regiomontanos. “Desde el Gobierno se haría todo un operativo para fabricar evidencias e inventar una realidad falsa basada en hechos que no sucedieron”, dijo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/cr