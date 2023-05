TOLUCA, Méx.- “¡Ya los alcanzamos! y les vamos a ganar la elección”, aseguró Alejandra Del Moral Vela candidata de la coalición PRI, PAN, PRD, Nueva Alianza en el segundo debate rumbo a la gubernatura del Estado de México, al tiempo que preguntó a su adversaria Delfina Gómez “¿Te comprometes a respetar los resultados de la elección?.

Al iniciar el segundo debate la abanderada priísta reiteró en varios momentos que “Morena es el cambio que destruye” y “a nosotros nos mueve el amor a ellos el odio”, al tiempo que aseguró dirigiéndose al electorado que “Ellos te quieren convencer con encuestas falsas. Caballo que alcanza gana. Les vamos a ganar esta elección”.

En los remas de seguridad y justicia, Alejandra Del Moral puntualizó su propuesta de más tecnología, dos nuevos C-5 uno en Amecameca y otro en Metepec; 10 mil nuevos elementos para sumar 40 mil guardias; metropolizar las corporaciones municipales y

mejorar las condiciones de los policías, crear una corporación de élite, con mejor salario, capacitación y equipamiento y vivienda y también deben ser los más vigilados.

Para detener los delitos de alto impacto como feminicidio, secuestro y homicidio Alejandra Del Moral afirmó refiriéndose a la violencia de género, que lo ha dicho muchas veces “si nos tocan a una nos tocan a todas”, por lo que lo va a enfrentar.

El delito de feminicidio tiene dos vertientes la oportunidad del agresor desconocido y el conocido por la víctima; preparar a los policías para que empiecen investigar desde el primer momento de denuncia de agresión del conocido, que es cuando se da la primera alerta para un feminicidio.

“No vamos a dejar que ningún delincuente esté en la calle y ningún inocente esté en la cárcel”, aseguró Alejandra Del Moral

“Actualmente destinamos casi 30 mil millones de pesos en el rubro de seguridad y queremos aumentar de 9 mil a 18 mil millones de pesos para invertir en toda la cadena de funcionarios que se encargan de hacer justicia, Ministerios Públicos, jueces y fiscales”, enumeró Del Moral Vela .

Y también invertir mil 500 millones de pesos en la creación de los dos nuevos C-5 y 3 mil 800 millones de pesos en la instalación y equipamiento de 20 mil nuevas cámaras de seguridad, más el equipa iento de las 20 mil ya existentes.

Para mejorar las condiciones de las policías se necesita de una inversión aproximada de 12 mil millones de pesos para mejorar salarios, prestaciones y equipamiento, calculó la candidata de la coalición .

“Truncar las carreras criminales desde la edad temprana” ; fortalecer el sistema de medidas cautelares para proteger a las mujeres de cualquier agresión, enfatizó Alejandra.

“Yo también fui víctima de un secuestro hace casi 20 años y puedo decirles, que estoy decidida a hacer lo que tengamos que hacer, para que en el Estado de México disminuyamos la incidencia delictiva”, aseguró con énfasis Alejandra Del Moral.

“¡Quien la haga que la pague! Ue aquí no vamos a permitir la impunidad!”, aseguró la aliancista.

EMPLEO Y ECONOMIA

Aún durante la pandemia en el Estado de México se crearon 750 mil nuevos empleos su meta es llegar a 1 millón de nuevas plazas mejor pagadas, cerca, en su mayoría para mujeres y a menos de 5 kilómetros de sus casas

Afirmó que con el “salario familiar” se incrementará 42% el ingreso de las familias que hoy viven con menos de 4 mil pesos al mes.

No habrá nuevos impuestos en su gobierno, aseguró Ale Del Moral e indicó que creará un Fideicomiso para el mantenimiento de las zonas industriales.

“Yo si tengo calidad moral” para hablar de una buena administración

Afirmativa Ficta se aplicará con todo rigor para impulsar la creación de nuevos negocios, porque en el Estado de México el 70% de los comercios está en la informalidad por el exceso de trámites

MEDIO AMBIENTE Y AGUA

Alejandra del Moral afirmó que como Millennial creció con los temas de sustentabilidad , por ello entre sus objetivos no del está “cero tiraderos a cielo abierto somos la entidad que genera la mayor cantidad de desechos sólidos 20 mil toneladas. Por ello buscará clausurar todos los tiraderos clandestinos de la mano de los presidentes municipales; “pondremos en marcha estaciones de transferencia en en regiones estratégicas del valle de México” y ampliar el programa de cuidados ambientales que destinen dinero a dueños de áreas boscosas para que los protejan.

Señaló que 5.5 millones de perros y 2,5 millones de gatos están en las calles por lo que buscará rescatarlos y crear 4 albergues.

Las frases clave de Delfina Gómez

-Los mexiquenses ya decidieron el cambio y tiene que iniciar primero por escuchar al pueblo, algo que no se ha hecho durante muchos años y para lograrlo se tiene que hacer en equipo, en colaboración, porque todos somos la solución para nuestros problemas que vivimos en el Estado de México.

-Tenemos la gran oportunidad este 4 de junio de lograr realmente la transformación, el cambio verdadero, lo que tanto deseamos y tener un estado con visión, con inclusión, con participación y con propuestas

-El cambio es imparable, están desesperados porque es lo que vemos, pero llegó el momento del pueblo, llegó el momento de ver y visibilizar a los que no han visto, le vamos a dar una lección de dignidad, es la lucha del desprotegido y desposeído contra el poderoso y será la dignidad contra la injusticia

-La seguridad y justicia es un tema que nos llena de dolor y de tristeza porque es el reflejo de la indolencia de quienes desde sus privilegios han olvidado al pueblo, al Estado de México, es la entidad con mayor cantidad de homicidios y feminicidios, 8 mujeres mueren a la semana violentamente y en el 2022, 2 mil 758 niñas y mujeres fueron asesinadas. El primer trimestre de este año hubo 374 robos diarios y detrás de cada muerte está el luto que embarga a cientos de familias

-Es necesario cambiar el modelo de seguridad para atender esta difícil situación. Atender las causas que generan la violencia con acciones que retomen a los jóvenes, generen empleos combate a las adicciones, las violencias de género e intrafamiliar, así como los feminicidios.

-Mejorar la coordinación con los tres órdenes de gobierno para combatir frontalmente los delitos mediante una articulación efectiva, darle seguimiento a la mesa para la construcción de la paz La -

-Creación de la policía de barrio, fortalecimiento de la policía de género, depuración e incremento del número de calidad y profesional de los policías, ministerios públicos.

-Impulsar las acciones de inteligencia contra el delito mediante las tecnologías y fortalecer y crear C5, implementar acciones estratégicas para prevenir el delito en el transporte público, vinculando las cámaras de seguirdad con los botones de pánico de las unidades directamente con los C 5, promover el sistema de búsqueda de personas desaparecidas

-Invertir más en prevención y combate a la corrupción

-Cero corrupción, cero impunidad que ha lacerado a esta sociedad. Profesionalización, capacitación, equipamiento y evaluación de cuerpos policiaco. Reforzar las unidades especializadas en el combate del delito de alto al alto impacto como el feminicidio, robo, la desaparición forzada y dar respuesta inmediata a desaparición de personas

-La verdadera causa del deterioro económico que vive el Estado de México es la corrupción, hay que eliminarla, hoy tenemos 9.2 millones de pobres en el estado cifra que representa la totalidad de la población de la Ciudad de México y en los últimos 10 años la inversión extranjera también se ha reducido a un 92%, la falta de inversión y de puestos de trabajo ha obligado a muchos mexiquenses a emigrar en busca de mejores oportunidades, esto explica el incremento del 145% en las remesas, necesitamos un gobierno del pueblo para el pueblo que entiendan que por el bien de todos primero los pobres

-Queremos un gobierno digital. Inversión local nacional e internacional, responsable con la naturaleza, con la sociedad y sobre todo con las personas, lograremos que el estado sea el centro logístico e industrial del país aprovechando las potencialidades que ofrece el AIFA.

-Cuando la ambición es más grande que la dignidad se recurre a la guerra sucia y a las mentiras debe ser frustrante ver cómo pasaron las horas, los días y los meses y no lograste avanzar en un solo punto en la preferencia, el tiempo se te acabó, los apoyos se te acabaron, vas quedando sola y te recuerdo que ya te gané una vez por casi el doble de votos y esta vez no será la excepción y que no se juzgue con mentiras y con falsedades.

