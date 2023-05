Nezahualcóyotl, Méx.-La candidata a la gubernatura del Estado de México por la alianza Juntos Hacemos Historia, Delfina Gómez, se pronunció para que en la entidad exista diversidad sexual y se comprometió a que en su gobierno, si gana la elección del 4 de junio, se pondrán en marcha políticas públicas inclusivas para la comunidad LGBTIQ-+.

Al participar en Ciudad Neza en el Foro por la Diversidad y la Inclusión en el Estado de México, la senadora con licencia dijo que en la entidad se estima que hay más de 490 mil personas que pertenecen a esa comunidad, la mayor en el país, pero muchos no lo hacen público por temor, por lo que necesitan el respeto y el reconocimiento de la sociedad y no ser invisibilizados más por las autoridades que no los han atendido.

“Lo primero que tendríamos que hacer es un censo, realmente en donde de manera específica cuál es la integración o cuántos integran esta comunidad y a pesar de esto de ser muchos han sido invisibilizados por los de siempre y se les ha dado la espalda, por lo tanto es importante que la comunidad LGBTIQ+ tenga voz y participación en la vida pública del Estado de México, ya no puede ser más acallada, ya no puede ser invisibilizada, tiene que verse, tiene que escucharse, la inclusión y el respeto hacia la diversidad como una tolerancia en el Estado de México”, expresó.

Delfina Gómez reconoce deuda con la comunidad LGBTIQ+ y anuncia la creación de clínicas para atender a pacientes con VIH

Al encuentro asistieron miembros de la diversidad sexual de municipios metropolitanos, como Nezahualcóyotl, Ecatepec, Tecámac, Chalco, Valle de Chalco, Chalco y Los Reyes La Paz, entre otros, quienes le expusieron a la abanderada de Morena-PT-PVEM que en pleno siglo 21 siguen las agresiones, discriminaciones y asesinatos en su contra, pues tan solo el año pasado se registraron 10 crímenes de odio en contra de integrantes de ese sector de la población.

Delfina Gómez reconoció que existe una gran deuda con ellos, por lo que los invitó a sumarse al proyecto de cambio en el Estado de México en el que todos los grupos serán escuchados y sus propuestas serán incorporadas al plan de gobierno que llevará a cabo desde el primer día de su gestión, el 16 de septiembre, en caso de que sea favorecida en las urnas con el voto popular.

En el Día Internacional contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia, hago una invitación a que luchemos por visibilizar los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+. Todas, todos y todes lograremos un #Edomex con respeto, empatía e igualdad. Así será porque ¡vamos a ganar y la 🧀!… pic.twitter.com/fmgaDzSXqi — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) May 18, 2023

De ser la gobernadora de la entidad les ofreció que se garantizará el derecho a la diversidad sexual y el apoyo a la comunidades mediante la implementación de políticas públicas inclusivas. Además de que se establecerá en la Constitución mexiquense y leyes secundarias la prohibición de cualquier forma de discriminación, como la misoginia, xenofobia, segregación racial y homofobia, entre otras.

“Ahí participaremos con los municipios, con los cabildos y con lo que son los planes de gobierno que la discriminación y el acoso hacia la comunidad LGBTIQ-+ son inaceptables y deben ser abordados de manera firme y efectiva, ya no más acoso, ya no más acciones de injusticia para esta comunidad”, comentó.

También, prometió la creación de clínicas de atención a personas con VIH en por lo menos tres regiones: oriente, norte y el Valle de Toluca, bajo un esquema similar a la Clínica Condesa, pero en el Estado de México serán denominadas Arco Iris.

“Esas serán nuestras primeras clínicas que tendremos en el Estado de México y dándole atención y fortaleciendo las demás clínicas, porque también se trata de que haya esa igualdad, no podemos ir a una clínica y que no podemos estar dividiendo o clasificando, tiene que ser un respeto en todas y cada uno de los hospitales, clínicas, pero muy especial estas clínicas Arco Iris”, explicó.

Gómez promete creación de fiscalía especializada

La exalcaldesa de Texcoco expuso que los miembros de la diversidad sexual deben tener acceso a todos los servidos de atención médica y también emocional que responda a sus necesidades específicas.

Además, prometió la creación de la fiscalía especializada en delitos por discriminación contra los integrantes de la comunidad.

Ofreció también garantizar la defensa de los activistas, organizaciones civiles y asociaciones que trabajan en pro de los derechos humanos “promoviendo el respeto mutuo y priorizando el diálogo que ante todo para otros es muy importante, el diálogo las organizaciones y grupos de la comunidad desempeñan un papel vital en la promoción de los derechos y la igualdad en el Estado de México y por lo tanto deben ser protegidas”, dijo.

Delfina Gómez también los incluirá en los programas sociales de manera igualitaria y anunció que integrantes de esa comunidad también tendrán una representación en su gabinete, el cual reiteró estará conformado por el 50% de mujeres.