En la Sala del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) se llevó a cabo el segundo y último debate por la gubernatura del Estado de México, el cual fue transmitido por TV Mexiquense y en el canal oficial de YouTube del instituto.

El debate fue moderado por la comunicóloga y periodista mexiquense, Ginarely Valencia Alcántara, quien guió las participaciones de las candidatas Alejandra del Moral Vela, de la coalición PRI-PAN-PRD-Nueva Alianza, y Delfina Gómez, de Morena-PT-PVEM.

Al inicio de las intervenciones, Alejandra del Moral comentó “caballo que alcanza gana y les vamos a ganar esta elección el próximo 4 de julio”, dicha frase fue respondida por Delfina Gómez en su participación, asegurando que “el cambio es imparable, y están desesperados”. Y así se abrió el segundo debate el cual tuvo una duración de 60 minutos.

Los temas que se abordaron fueron Seguridad y Justicia, Economía y Empleo, Educación, Medio ambiente y Desarrollo sustentable, en los cuales cada una de las candidatas expresaron sus propuestas a la población.

El formato del segundo debate comenzó con un mensaje inicial de 2 minutos, y continuó con 4 bloques, dividido en un minuto de planeamiento y preguntas del tema, 2 minutos para su respuesta y 3 minutos de preguntas de seguimiento, después del cuarto tema se darán 2 minutos para conclusiones o comentarios finales.

Intervención de las candidatas

La primera intervención fue de la candidata Alejandra del Moral, quien enfatizó que se encuentra enfocada en 4 ejes fundamentales como seguridad pública, economía, agua y medio ambiente, además de un gobierno con perspectiva familiar.

Su propuesta son combatir la inseguridad, recuperar escuelas de tiempo completo y estancias infantiles, recuperar el seguro popular mexiquense e impulsar el salario rosa para beneficiar a las familias.

Posteriormente, Delfina Gómez habló de fortalecer el trabajo en equipo, además de escuchar a la población en su gira durante su campaña política, en donde se combatirá “la dignidad contra la injusticia”.

La candidata invitó a la población a participar en las elecciones, para poder tener un estado con visión, con inclusión, con participación y con propuestas, “llegó el momento de visibilizar a los que no han visto”.

Seguridad

Alejandra del Moral enfatizó que implementará dos nuevos Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano que permitan ubicar las cámaras de seguridad en Amecameca y en Jilotepec, sumar inteligencia en toda la seguridad pública, además de implementar 10 mil nuevos elementos.

También habló mejorar la capacitación y el salario de los elementos de seguridad e hizo hincapié en el fortalecimiento de programas para la vivienda y seguros de vida.

“Tengo el carácter, tengo la energía, pero me concierto una mujer valiente, donde no tengo ningún jefe, el único jefe que tengo es la ciudadanía mexiquense”.

“No vamos a dejar que ningún delincuente esté en la calle y que ningún inocente esté en la cárcel”.

“Estoy decidida a hacer lo que tengamos que hacer para que en el Estado de México disminuyamos la incidencia delictiva, para que sepan que no se quedarán sin castigo y quien la haga la pague, que aquí no vamos a permitir la impunidad, trabajaremos de frente”.

Delfina Gómez comentó que es necesario cambiar el modelo de seguridad atendiendo las causas que generan violencia, mejorar la coordinación con los tres ejes de gobierno para tener una articulación efectiva, creación de policía de barrio y de género, capacitación de peritos en materia de género y derechos humanos, impulsar acciones de inteligencia y crear C5, además de fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas.

“Debemos fortalecer la pronta respuesta ante una denuncia, a una demanda en lo que se refiere a un delito de alto impacto”.

“Tenemos que caminar juntos para lograr una mayor seguridad”, señaló.

Economía y empleo

En esta ronda, Delfina Gómez comentó que sus propuestas son la creación de empleos dignos, apoyando la generación de micro, pequeñas, medianas empresas, implementación de ventanillas únicas de atención empresarial sin intermediarios, apoyará la inversión local, nacional e internacional responsable con la naturaleza.

Aprovechará las oportunidades que ofrece el AIFA, impulsará la contratación de recién egresados, grupos vulnerables y apoyará el campo y el turismo.

Alejandra del Moral tiene la meta de llegar a crear más de 1 millón de empleos, bien pagados, mejor pagados, cerca de los hogares, con inclusión laboral para personas con discapacidad.

Además de atraer mayor inversión extranjera, nacional y aumentar la inversión pública, aprovechando todas las locaciones económicas de los municipios en turismo, el campo, la industria automotriz, la industria alimenticia y la economía naranja, así como incentivos fiscales y el salario familiar.

Educación

La candidata la coalición PRI-PAN-PRD-Nueva Alianza reabrirá las escuelas de tiempo completo e instancias infantiles, consolidando el sistema de educación inicial, aumentando las becas en ciencia y en el fortalecimiento tecnológico, para los maestros será simplificar y acelerar el sistema profesional de carrera, aumento de salario así como las prestaciones, además de facilitar las permutas y reforzar el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM).

“El Estado de México tiene mucha riqueza de productos, hay que aprovecharla, revalorarla y difundirla”.

La candidata de Morena-PT-PVEM, habló sobre abatir el analfabetismo, el abandono escolar, así como invertir en mayores recursos para las escuelas de educación básica para que cuenten con todos los servicios, así como implementar la basificación y garantizar las prestaciones colaterales y atender enfatizar en la problemática del ISSEMyM poniendo énfasis en el apoyo a los docentes, e implementación de atención a la primera infancia, entrega de uniformes y desayunos, además de la implementación del instituto del deporte.

“A la gente lo que le importa es que les demos resultados”.

“Vamos a buscar, unir para poder resolver”.

Medio ambiente y Desarrollo sustentable

Delfina Gómez, candidata de Morena-PT-PVEM, propone reconocer a la naturaleza como sujeto de derecho, impulsar el plan de reforestación, impedir la privatización del agua y bosques del estado, iniciativas para aumentar las penas para quien dañe el medio ambiente, implementar un programa territorial que garantice el cuidado del medio ambiente, reordenamiento de tiraderos clandestinos, recarga de mantos acuíferos con programas de captación de agua, garantizar el abasto de agua, promover el rescate de especies endémicas.

“Cuando la visión es más grande que la dignidad, se recurre a la guerra sucia y a las mentiras, debe ser frustrante como pasaron las horas, los días y los meses, y no lograste avanzar un solo punto en la preferencia”.

Alejandra de la Moral candidata de la coalición PRI-PAN-PRD-Nueva Alianza, clausurará todos los tiraderos clandestinos, estaciones de transferencia, ampliar el programa de cuidados ambientales, crear centros de rescate animal, rescate del río Lerma de cuerpos de agua.

“Soy de una generación Millennial, hablar de los temas del medio ambiente ya no debería ser un tema obligado por nosotros, si no cuidamos el medio ambiente simplemente no tenemos futuro”.







